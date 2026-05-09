Перемир'я на 9 травня: ЗМІ дізналися важливі подробиці

Київ погодився на "тишу" на час параду заради повернення тисячі українських військовослужбовців із російського полону.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом виключив зі списку можливих цілей для ЗСУ 9 травня лише Червону площу, де відбуватиметься парад.

Щодо всієї іншої російської території Україна має намір діяти дзеркально - тобто відповідати ударом на удар. Про це "РБК-Україна" повідомило обізнане джерело у владі.

"Будемо діяти дзеркально. Вони не стріляють - ми не стріляємо. Вони не запускають ракети - ми не запускаємо", - пояснив співрозмовник видання.

Чиновник додав, що Київ погодився на "тишу" на час параду заради повернення тисячі українських військовослужбовців з російського полону.

Раніше Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я у війні між Росією та Україною. За його словами, припинення вогню має тривати 9-11 травня.

Президент Зеленський підтвердив перемир'я з Росією та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Після цього він підписав указ про проведення параду в Москві.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Росія погодилася підтримати ініціативу Трампа щодо продовження перемир'я з Україною до 11 травня. Москва також підтримала пропозицію провести обмін полоненими з Україною у форматі "1000 на 1000" до 11 травня. Ушаков стверджує, що домовленості було досягнуто під час телефонних контактів з адміністрацією президента США.

