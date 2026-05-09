'Параноя на кожному кроці': Росія проведе найскромніший парад за всю історію, - CNN

Аналітики зазначають, що цьогорічний обмежений формат сакрального заходу зовсім не відповідає "характеру" російського диктатора.

Російський парад до 9 травня, який роками був символом військової сили Кремля, цього року пройде у значно скромнішому форматі. На тлі атак безпілотників, посилених заходів безпеки та війни проти України Москва відмовилася від традиційної масштабної демонстрації техніки та обмежила доступ іноземних журналістів, пише CNN.

За даними Міністерства оборони РФ, парад на Червоній площі відбудеться без показу важкої військової техніки через "поточну оперативну ситуацію".

Останніми місяцями Україна посилила удари дронами по російській території, зокрема по нафтобазах та військових об’єктах. Напередодні святкувань безпілотник влучив у житловий будинок у західній частині Москви.

На тлі загроз у столиці РФ посилили заходи безпеки – у місті помітили розгорнуті системи ППО, а мобільні оператори попередили про можливі обмеження інтернету та зв’язку.

"Путін любить виглядати таким, що контролює ситуацію, і хоче, щоб російська держава виглядала сильною, і це не той сигнал, який він посилає", – заявив професор російської політики Королівського коледжу Лондона Сем Грін.

За його словами, такий обережний формат параду "не в характері" російського правителя.

Іноземним журналістам закрили доступ

Через посилення безпеки Кремль також обмежив доступ міжнародної преси до параду. Частині журналістів, які вже мали акредитацію, в останній момент повідомили, що вони не зможуть бути присутніми на заході.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив скасування акредитацій, однак визнав, що формат події цього року скорочений:

"Цього року, оскільки вся церемонія дещо обмежена, кількість допущених журналістів також обмежена".

Водночас CNN повідомляє, що акредитованим журналістам каналу заборонили бути присутніми на параді, пояснивши це тим, що цього року працюватимуть лише "провідні мовники".

На парад приїде менше союзників Путіна

На відміну від минулих років, цьогорічний список іноземних гостей значно скромніший. Серед підтверджених учасників – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, король Малайзії султан Ібрагім Іскандар та президент Лаосу Тхонглун Сісуліт.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також прибув до Москви для зустрічі з Путіним, але заявив, що не братиме участі у самому параді.

Москва готується до перемир’я та обміну полоненими

Напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна погодили триденне припинення вогню з 9 по 11 травня. Кремль та президент України Володимир Зеленський підтвердили домовленість, зокрема щодо масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

"Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", – сказав Зеленський.

Попри це, Україна та Росія вже встигли звинуватити одна одну у порушенні попередніх домовленостей про припинення вогню.

У самій Росії зростає втома від війни

На тлі економічних проблем та обмежень у Росії дедалі більше мешканців відкрито говорять про втому від війни.

"Вже час. Люди вмирають, фінанси зникають, і запроваджуються всілякі обмеження", – сказав житель Москви Михайло.

Професорка міжнародних відносин Ніна Хрущова вважає, що Кремль дедалі більше боїться загроз безпеці:

"Параноя панує на кожному кроці".

За її словами, Путіна серйозно турбують постійні атаки дронів та міжнародні приклади нападів на політичних лідерів.

Навіть серед прихильників російської символіки дедалі частіше звучать заклики до завершення війни.

"Страждають люди. Війна – це погано для всіх", – сказала мешканка окупованого Новоазовська Галина.

Росія побоюється, що Україна зможе зірвати парад у Москві, тож Кремль пригрозив завдати "у відповідь, масованого ракетного удару" по Києву.

Аналітики ISW зазначили, що погрози Кремля на адресу України відповісти у разі зриву параду відображають усвідомлення російським диктатором Володимиром Путіним того, що він не може надійно захистити Москву та інші глибокі тилові райони від українських ударів.

На тлі цих новин Україна та РФ погодились на перемирʼя. Президент США Дональд Трамп сприяв укладенню цієї угоди, яка передбачає обмін полоненими. Але попередні подібні угоди про припинення вогню швидко зривалися.

