Захід перетворив Україну на лідера переозброєння: BI оприлюднив подробиці

З початку війни і дотепер Україна перетворилася з аутсайдера на центр експертних знань.

Неотримання такої необхідної західної зброї підштовхнуло Україну до створення власної зброї, спорядження та тактики, які тепер затребувані Заходом.

Як пише Business Insider, Україна, яка раніше сильно залежала від західної зброї, тепер сама розробляє нові типи озброєння та накопичує досвід у нових методах ведення війни.

Таким чином, з початку війни і до теперішнього часу Україна перетворилася з аутсайдера на центр експертних знань, з яким країни-партнери все частіше прагнуть співпрацювати у своїх оборонних цілях.

Україну підштовхнули до створення нової зброї

Іронія, за словами експертів, полягає в тому, що Україна, можливо, ніколи б не опинилася в такому становищі, якби отримала бажане озброєння від західних партнерів.

"Саме відсутність критично важливої зброї підштовхнула її до інновацій та створення нового озброєння з мінімальними витратами", - написало видання.

"Коаліція, що підтримує Україну, запустила цей процес, виявляючи нерішучість щодо обсягу наданої підтримки", – сказав Кейр Джайлз, співробітник програми з Росії та Євразії в Chatham House.

Україна весь час просила у Заходу багато зброї, включаючи ракети великої дальності, танки та винищувачі. Видання підкреслило, що багато з цих прохань були відхилені, відкладені, схвалені в занадто малих кількостях або обмежені в способах застосування.

"Партнери направили мільярди доларів допомоги, але поставки часто були повільними, а підтримка, особливо з боку США, коливалася", – констатували журналісти.

Що зробила Україна

У такій ситуації Україна звернула увагу на внутрішні ресурси і вирішила виробляти якомога більше необхідного озброєння своїми силами, від безпілотників до засобів ППО.

"Якби вони отримали більше необхідної зброї, їм не довелося б так терміново розробляти свою", – сказав виданню Майкл Кларк, колишній радник з питань безпеки Великої Британії та нинішній аналітик з питань оборони.

Головна розробка України

Головним прикладом інновацій України є безпілотники. Україна використовує їх у масштабах та з інтенсивністю, що не мають аналогів.

Видання зазначило, що деякі західні армії тепер розглядають різні безпілотники як центральний елемент майбутніх військових дій і як технологію, що докорінно змінила бойову обстановку.

Видання зазначило, що спочатку українці розробили недорогі ударні дрони для ведення боїв на передовій. Це було викликано нестачею артилерії та інших засобів вогневої потужності. Потім країна активно використовувала безпілотники великої дальності для ударів по тиловій території Росії, оскільки партнери не надавали ракет або забороняли бити ними по РФ.

Також Україна розробила дешеві дрони-перехоплювачі, вартість яких становить лише невелику частину вартості зенітних ракет.

"Країна, яка постійно стикається з нестачею засобів ППО, розробила їх, щоб заповнити дефіцит, не виходячи за межі свого обмеженого бюджету", - зазначило видання.

"Оскільки зенітні боєприпаси були в критичному дефіциті протягом усієї війни, Україні довелося розробити власні методи боротьби", – сказав Джайлз.

Українські військові також мають у своєму розпорядженні зростаючий парк наземних роботів, здатних атакувати позиції та евакуювати поранених. Ця технологія була розроблена для компенсації нестачі бронетехніки. Зараз західні військові все більше цікавляться цією технологією.

"Роботи не такі ефективні, як танки і бронетранспортери, але вони значно дешевші і їх простіше швидко виробляти у великих кількостях", - констатувало видання.

Схожа динаміка спостерігається і з морськими безпілотниками, які Україна розробила і використовувала для знищення російських військових кораблів, і інші країни тепер розглядають їх як варіанти асиметричного бою.

Українська зброя: новини

Вчора повідомлялося, що в Україні розробили новий лазерний комплекс "Тризуб", призначений для боротьби з російськими безпілотниками, зокрема дронами типу Shahed.

Наразі лазерний комплекс проходить фінальні випробування і готується до публічної презентації.

