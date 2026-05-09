Росія стверджує, що перший крок мають зробити європейські уряди.

Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори з "усіма", включаючи європейців, заявили в Кремлі. Про це пише Reuters.

Зазначається, що це сталося після того, як газета Financial Times повідомила про підготовку лідерів Європейського Союзу до потенційних переговорів. Зміна позиції ЄС була викликана розчаруванням європейців переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолював президент США Дональд Трамп.

Голова Європейської ради Антоніо Коста заявив, що, на його думку, у ЄС є "потенціал" для переговорів з Путіним і що блок користується підтримкою президента України Володимира Зеленського для цього.

"Путін готовий вести переговори з усіма. Він неодноразово заявляв про це. Ми будемо готові рухатися вперед у нашому діалозі, наскільки європейці будуть до цього готові. Однак, як неодноразово заявляв Путін, ми не будемо ініціювати такі контакти після позиції, зайнятої європейцями", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Росія стверджує, що перший крок повинні зробити європейські уряди, оскільки саме вони розірвали контакти з Москвою у 2022 році після початку війни з Україною. Пєсков додав:

"Російська сторона не була ініціатором повного припинення наших відносин з ЄС. Це було ініційовано Брюсселем та окремими європейськими столицями".

Зазначається, що Путін, який у лютому 2022 року ввів війська в Україну, зображує європейські держави як підпалювачів війни за підтримку України, надану на десятки мільярдів доларів у вигляді допомоги, зброї та розвідувальної інформації.

Можливість відновлення діалогу між ЄС і РФ

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував позицію президента Алара Каріса щодо необхідності майбутнього діалогу з Росією та "втрачених можливостей" для переговорів на початку війни.

Він та президент Фінляндії Олександр Стубб, який приймав Каріса, заявили, що Європа має зрештою розпочати діалог з Росією про мир після війни в Україні та винести уроки з помилок, допущених раніше під час вторгнення Росії в Україну.

