ЄС має вимагати виведення військ РФ з Придністров’я на переговорах з Москвою, - Каллас

Однією з вимог Європейського Союзу під час потенційних переговорів з Росією має стати виведення російських військ з невизнаного Придністров'я. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на спільній пресконференції з президентом Молдови Маєю Санду.

Журналісти попросили Каллас прокоментувати інформацію Financial Times про те, що Євросоюз готується до можливих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

"Що стосується Молдови, я вважаю, що виведення російських військ з Придністров'я має стати однією з вимог ЄС", – відповіла вона.

Каллас зазначила, що нинішні мирні переговори насправді ні до чого не приводять. Вона підкреслила, що всі вимоги висуваються до української сторони, а не до російської.

"Саме тому я вже кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ список того, що ми хочемо бачити з боку Росії. Адже є вимоги і до Європи, якщо взяти, наприклад, питання про скасування санкцій. Саме тому ми обговоримо це з міністрами закордонних справ уже наприкінці травня", – поділилася Каллас.

Раніше Financial Times писало, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта вважає, що у Європейського Союзу є потенціал для переговорів з РФ. За його словами, це підтримує і президент України Володимир Зеленський.

У матеріалі йшлося про те, що багато європейських лідерів відчувають побоювання через незначний прогрес у переговорному процесі під керівництвом США. До того ж, у цих переговорах Євросоюз перебуває в небезпечному ізольованому становищі.

