Бий своїх, аби чужі боялися: Іран захопив танкер зі своєю нафтою

Державне інформагентство Ірану заявило, що танкер "намагався скористатися ситуацією у регіоні".

Іран заявив, що затримав у Оманській затоці танкер з нафтою. Однак судно, імовірно, перебуває під санкціями США та перевозить нафту самого ж Ірану, повідомляє Bloomberg.

"Під час спеціальної операції морські десантники армії Ісламської Республіки Іран затримали танкер "Ocean Koi", який порушив кордони", – повідомило державне телебачення Ірану, зазначивши, що судно "намагалося зірвати експорт нафти та зашкодити інтересам іранського народу".

Державне інформаційне агентство Ірану додало, що танкер перевозив іранську нафту, але намагався "скористатися ситуацією у регіоні", не надавши при цьому детальної інформації.

Відео дня

Bloomberg зазначає, що у лютому США наклали санкції на "тезку" затриманого танкера за приналежність до іранського "тіньового флоту", заявивши, що він перевозив мільйони барелів іранського палива.

Згідно з міжнародною базою даних судноплавства Equasis, оператором судна є компанія Ocean Kudos Shipping Co. у Шанхаї, проте в базі даних не вказано номер телефону чи адресу електронної пошти для зв'язку з компанією.

Видання нагадує, що Іран практично закрив Ормузьку протоку, перекривши постачання величезних обсягів нафти, природного газу, добрив та інших товарів. Однак судна, що перевозили власну іранську нафту, безперешкодно проходили через протоку, доки США не ввели морську блокаду в середині квітня, щоб не допустити потрапляння нафти з Тегерана на світові ринки.

Ситуація в Ірані

Як повідомляв УНІАН, 6 травня видання Aхios з посиланням на джерела повідомило, що США та Іран як ніколи близькі до укладення мирної угоди, що призвело до падіння цін на нафту в моменті на понад 10 доларів за барель.

Втім 8 травня США завдали ударів по іранських портах проте у Вашингтоні заявили, що це не означає відновлення повномасштабної війни з Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: