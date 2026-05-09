Українські дрони загнали Путіна в бункери, - Forbes

Українські удари безпілотниками та ракетами по території Росії змушують Путіна дедалі частіше користуватися захищеними бункерами.

Зростання дальніх ударів українських безпілотників і ракет по території Росії, суттєво впливає на безпекову поведінку правителя РФ Володимира Путіна. Деякі експерти стверджують, що російський лідер дедалі частіше змушений користуватися підземними укриттями та змінювати місця перебування, пише Forbes.

Йдеться про оцінки аналітичних центрів і дослідників, які пов’язують такі зміни з посиленням українських ударних можливостей. Керівник проєкту UkraineAlert Пітер Дікінсон вважає, що ключовим фактором є саме удари українських дронів і ракет углиб Росії.

"Удари безпілотників та ракет України є ключовою причиною, чому Путін все частіше відступає до своїх бункерів", – сказав він.

За його словами, Кремль дедалі більше враховує ризики ударів навіть по російській столиці.

"Він також боїться власного народу… і добре усвідомлює, що Україна має здатність завдавати ударів глибоко всередині Росії", – додав Дікінсон.

"Параноя зростає всередині Кремля"

Аналітик також стверджує, що Путін перебуває під тиском не лише зовнішніх загроз, а й внутрішньої політичної нестабільності:

"Він дедалі більш стає параноїком".

За його словами, страх перед ударами та внутрішніми загрозами змушує російського лідера "переміщатися між підземними укриттями".

Аналітики пов’язують ситуацію з активним розвитком українських безпілотних і ракетних систем, які дедалі частіше застосовуються для ударів по військових і стратегічних об’єктах у глибині Росії.

"Послання Москві чітке: Київ сигналізує, що має можливість завдати сильного удару у відповідь", – зазначив Дікінсон.

За його словами, такі атаки не лише завдають втрат російській інфраструктурі, а й мають стримувальний ефект.

Путін і "бункерна" модель безпеки

На тлі війни Путін дедалі більше ізолюється від публічності та покладається на розгалужену систему захищених об’єктів. На думку Дікінсона, це є ознакою ослаблення позицій Кремля:

"Це є величезним ударом по його довірі".

Попри це, експерт не очікує прямих ударів по масових заходах у Москві через ризики для цивільних. Водночас він вважають, що Україна й надалі посилюватиме тиск на російську військову інфраструктуру, змушуючи Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на оборону власної території.

"Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють", – підсумував Дікінсон.

Як повідомляв УНІАН, російський парад до 9 травня, який роками був символом військової сили Кремля, цього року пройшов у значно скромнішому форматі. На тлі атак безпілотників, посилених заходів безпеки та війни проти України Москва відмовилася від традиційної масштабної демонстрації техніки та обмежила доступ іноземних журналістів.

Напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна погодили триденне припинення вогню з 9 по 11 травня. Кремль та президент України Володимир Зеленський підтвердили домовленість, зокрема щодо масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

