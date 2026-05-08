Трамп заявив про триденне перемир'я між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна дотримуватимуться триденного припинення вогню 9, 10 та 11 травня.
"Я радий оголосити про введення триденного перемир'я (9, 10 і 11 травня) у війні між Росією та Україною", - написав він у Truth Social.
За його словами, Росія в ці дні відзначає День Перемоги, але Україна також була важливою частиною Другої світової війни.
"Це припинення вогню включатиме призупинення всієї активної діяльності, а також обмін полоненими по 1000 полонених з кожної країни. Це прохання висловив безпосередньо я, і я дуже ціную згоду з боку президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського. Будемо сподіватися, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і важкої війни", - зазначив Трамп.
Він стверджує, що переговори про припинення війни тривають, додавши:
"І з кожним днем ми стаємо все ближче і ближче".
Переговори щодо України
Раніше держсекретар Марко Рубіо попередив, що США можуть вийти з тристороннього формату мирних переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу.
За його словами, США "намагалися відігравати роль посередника" у переговорному процесі, але це так і не дало конкретних результатів. Рубіо підкреслив, що Америка готова й надалі відігравати "цю роль", але тільки якщо це буде продуктивно.