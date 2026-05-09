На параді пройшли ті, хто воював проти України, Путін пообіцяв, що перемога буде за ними

Путін виголосив чергову порцію пропагандистських тез, пообіцявши, що перемога буде за ним.

На параді на Красній площі разом з іншими військовими пройшли й російські солдати, які воювали проти України.

Ведучий параду назвав їх учасниками "спеціальної військової операції" (СВО). Нагадаємо, так російський диктатор Володимир Путін називає повномасштабне вторгнення в Україну.

До речі, Путін у своїй промові на параді повторив типові пропагандистські тези про війну з НАТО. При цьому слово "Україна" диктатор не вимовив жодного разу.

"Великий подвиг покоління переможців надихає воїнів СВО. Бійці СВО протистоять агресивній силі, яка підтримується всім блоком НАТО, і попри це вони йдуть уперед. Перемога в СВО кується і на полі бою, і в тилу. Наша справа праведна. Перемога завжди була і завжди буде за нами", – заявив диктатор.

Він також подякував усім, хто допомагає воювати проти українців, згадавши серед них не тільки військових, чиновників і виробників, а й "воєнкорів".

Після промови диктатора замість військової техніки на Красній площі показали відеоролики, що описують російську військову техніку - від безпілотних систем до військових кораблів і ядерних ракет.

Нагадаємо, цього року на параді не показують військову техніку, оскільки в Кремлі злякались, що по ній ударять українські дрони.

Військовий парад закінчився прольотом військових літаків.

За повідомленнями ЗМІ, цього року Путіну на параді склали компанію так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Парад у Москві

Цього року вперше в історії Кремль заборонив іноземним журналістам їхати на парад. Це стало першим випадком, коли Кремль відкликав запрошення для іноземних ЗМІ.

Раніше стало відомо, що парад на Красній площі вперше з 2007 року проведуть без військової техніки. У міністерстві оборони Росії пояснили це "поточною оперативною обстановкою".

