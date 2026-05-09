Під поваленим деревом чоловік знайшов золоті піхви меча: як вони там опинилися (фото)

Чоловік, який вирушив на ранкову прогулянку на південному заході Норвегії, натрапив на несподіване відкриття: піхви меча елітного воїна, спеціально закопані 1500 років тому. Про це пише Live Science.

Рідкісний золотий предмет, багато прикрашений зображеннями змієподібних тварин, ймовірно, був підношенням богам у часи голоду та соціальних потрясінь, вважають дослідники.

"Я побачив горбок у землі під деревом і ткнув у нього палицею. Раптом я побачив щось блискуче. Я не зовсім зрозумів, що знайшов", - сказав турист у перекладеній заяві Університету Ставангера в Норвегії.

Зазначається, що золотий артефакт VI століття, довжиною близько 6 сантиметрів і вагою 33 грами, колись прикрашав піхви меча елітного воїна. На сьогоднішній день у Північній Європі виявлено всього 17 подібних артефактів, і більшість із них були знайдені в скарбах разом з іншими предметами.

"Шанси знайти щось подібне мінімальні. Ймовірно, той, хто носив цей меч, був вождем цього регіону в першій половині VI століття і мав свиту вірних воїнів", - сказав Хокон Рейерсен, археолог з Археологічного музею Ставангерського університету. Деталі піхвів зношені, що свідчить про те, що власник часто використовував меч, перш ніж позбутися його.

Цікаво, що в VI столітті південна Норвегія пережила значне скорочення населення через виверження вулканів, тривалі холоди та пандемії бубонної чуми. Один із центрів влади того часу знаходився в Хові, де було виявлено великий фермерський комплекс і численні золоті артефакти, що свідчить про елітне походження мешканців цього району. Рейерсен пояснив:

"Приносячи в жертву богам такі чудові предмети, вожді Хове підтверджували свій статус і владу".

Сів Крістофферсен, почесний професор Археологічного музею Ставангерського університету, стверджує, що нещодавно виявлена золота прикраса піхв, знайдена на північний схід від Хова, є дуже рідкісною і демонструє ознаки майстерності ремісника.

Хоча на перший погляд прикраса піхов здається серією вигнутих ліній, Крістофферсен зазначила, що в центрі композиції знаходяться дві фігури тварин у профіль, звернені одна до одної, але "можливо, це слід інтерпретувати як людську голову з тілом тварини - змішаний мотив, що часто зустрічається в цьому стилі дизайну". Ці стрічкоподібні істоти широко використовувалися в Норвегії в першій половині VI століття. Крістофферсен заявила, маючи на увазі потрійні золоті нитки з намистинами, наступне:

"Філігранна обробка відносить цей предмет до числа найкращих робіт того періоду. Це, мабуть, був чудовий меч".

Прикраса піхвів є частиною рідкісної та загадкової групи предметів, які іноді знаходять у Скандинавії, що включає спіральні кільця, золоті підвіски у формі дисків та ці прикраси для зброї у формі губної гармоніки.

Експерти вважають, що ці групи артефактів були навмисно поміщені як "жертвенні" або "убиті" предмети, які приносилися в жертву богам з проханням про захист від стихійних лих.

З огляду на близькість золотої прикраси для піхов до Хове, це місце могло бути ритуальним центром, до якого мали доступ лідери Хове.

"Таким чином, нова знахідка - це ще один шматочок головоломки, що показує, що навколо Хове існував центр влади з 200 по 550 рік нашої ери", - додав Рейерсен.

