Росія погодилася на пропозицію Трампа щодо перемир’я та обміну полоненими

Вашингтон підтримував зв'язок із Києвом під час обговорення.

Росія погодилася підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо продовження перемир'я з Україною до 11 травня. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Росія підтримала ініціативу Трампа щодо проведення з Києвом у період до 11 травня обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу", - заявив він.

За його словами, домовленості щодо продовження перемир'я та обміну полоненими досягнуто в ході телефонних контактів з адміністрацією президента США. Вашингтон перебував на зв'язку з Києвом під час обговорення.

Відео дня

"Важливо, що ініціатива президента Трампа щодо перемир'я та обміну полоненими приурочена саме до 81-ї річниці Перемоги", - додав Ушаков.

Перемир'я на 9 травня - деталі

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна домовилися про триденне припинення вогню. За його словами, перемир'я має діяти 9, 10 та 11 травня.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що "має бути встановлено режим тиші 9, 10 і 11 травня" і підтвердив домовленість про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Пізніше Зеленський видав іронічний указ-дозвіл Росії провести 9 травня парад на Красній площі. Далі в указі сказано, що з 10 ранку 9 травня за київським часом "квадрат Красної площі" буде "виключений з планів застосування української зброї".

Вас також можуть зацікавити новини: