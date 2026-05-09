Армії Росії відправили нові партії танків, включно з 'найпотужнішим' Т-90М (відео)

Російський "Ростех" відправив армії Росії нові партії основних бойових танків (ОБТ) Т-90М, Т-80БВМ та Т-72Б3М. Про це повідомляє Telegram-канал корпорації.

За словами росіян, ці машини створені з урахуванням досвіду бойового застосування та зворотного зв'язку від військових армії РФ. Роботи виконав концерн "Уралвагонзавод", який входить до складу "Ростеху".

Ще в минулому році було значно доопрацьовано систему радіоелектронної боротьби, а до захисту верхньої півсфери додався посилений захист проекції моторно-трансмісійного відсіку.

Сьогодні росіяни продовжують роботу над подальшим розвитком захисту – як пасивного, так і активного – а також над підвищенням експлуатаційних та технічних характеристик бойових машин. Головний акцент робиться на "комплексному підвищенні виживання танків та безпеці екіпажів".

Зазначимо, що станом на сьогодні Т-90М є найбільш сучасним російським танком, який може поступатися лише полуміфічному Т-14 на базі "Армати" (якщо казати про російські ОБТ). Останній Росія не виготовляє серійно.

Т-90М "Прорив" є глибокою модернізацією російського Т-90, прийнятою на озброєння перед вторгненням в Україну. Щодо самого сімейства Т-90, то воно є результатом глибокої модернізації радянського Т-72Б. За даними з відкритих джерел, Т-90М має оснащуватися динамічним захистом "Релікт" та прицілом "Сосна-У".

Т-90М має 125-мм гладкоствольну гармату 2А46М-5, а також один 12,7-мм кулемет "Корд" та один 7,62-мм кулемет ПКТМ.

Незважаючи на певні переваги над більш старими машинами, Т-90М має ті самі недоліки, що й інші радянські та пострадянські танки. Йдеться, зокрема, про низьку швидкість руху заднім ходом, через яку екіпаж не може швидко покинути небезпечну зону, не підставляючи при цьому вразливу кормову частину машини під удар.

Під час війни проти України Т-90М неодноразово зазнавали уражень значно старішими та дешевшими засобами ураження, застосування яких не вважалося таким, що може завдати значних втрат.

Що стосується Т-80БВМ та Т-72Б3М, то це модернізовані варіанти Т-80БВ та Т-72 відповідно. Обидві машини являють собою бюджетні "компромісні" рішення, які з’явилися через великі запаси старих радянських танків, які існували перед початком війни.

Раніше стало відомо, що на підприємстві "Уралвагонзавод" розпочали модернізацію застарілої версії танка Т-72. Дослідник Андрій Тарасенко звернув увагу на Т-72А в одному з пропагандистських сюжетів російського телебачення. З цього робиться висновок, що Росія, ймовірно, вже вичерпала запаси більш нових Т-72Б.

Старі корпуси танків Т-72А почали звозити на "Уралвагонзавод" ще минулого року. Тоді аналітики припускали, що сотні таких машин можуть спробувати відновити для подальшої участі у бойових діях або ж переобладнати у нові бойові платформи – від БМПТ "Термінатор" до важких бронетранспортерів.

