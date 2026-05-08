Українські дрони влаштували 'салюти' в Росії: Генштаб розкрив подробиці

Також є підтвердження стірших уражень арсеналу ГРАУ "Кедровка" та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів.

Вчора та в ніч на 8 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області, на території якого зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

В Генштабі наголошують, що цей НПЗ є стратегічно важливим підприємством та одним із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. "Потужність переробки – близько 15 млн тон нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії", - сказано в повідомленні.

Також йдеться про атаку на склад зберігання БПЛА у Ростові-на-Дону (Ростовська область, РФ) з подальшою пожежею.

Також уражено, зокрема, нафтобазу "Луганська". Серед іншого нанесено удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Тор-М2" у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційній станції "Каста-2Е" у районі Мисового на ТОТ АР Крим.

Підтверджено результати більш ранніх ударів

В Генштабі також підтвердили ураження арсеналу ГРАУ "Кедровка" та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів

Йдеться про те, що 30 квітня 2026 року було уражено виробничі будівлі "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську (Нижньогородська область, РФ). В Генштабі зазначають, що це підприємство є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. "Підприємство здійснює спорядження практично всіх видів боєприпасів – авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо. Серед іншого завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ), які потім ворог використовує для створення керованих авіаційних бомб (КАБ)", - сказано в повідомленні.

Також підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління МО РФ) "Кедровка" у населеному пункті Кедровка Свердловської області РФ.

Окрім того, підтверджено ураження у травні 2026 року інфраструктури підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо (Брянська область, РФ) - Брянського хімічного заводу. Він є важливою складовою воєнно-промислового комплексу країни-агресора та однією з ланок забезпечення боєприпасами російської окупаційної армії.

