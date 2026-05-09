Біля Чорнобиля поширилася масштабна пожежа: найскладніша ситуація на березі Прип’яті

Вогонь розповсюдився через сильні пориви вітру.

Масштабна лісова пожежа, яка розпочалась на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, 9 травня поширилася ще більше, найскладніша ситуація, у тому числі на лівому березі Прип’яті. Про це розповіли у заповіднику.

Згідно з повідомленням, сьогодні, станом на 10:00, пожежа охопила території Опачицького, Теремцівського, Паришівського природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) та Корогодського лісництва. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 1200 га.

Зазначається, що найскладніша ситуація наразі спостерігається в окремих кварталах Опачицького ПНДВ, а також на лівому березі річки Прип’ять. Основні сили та техніка зосереджені на ліквідації відкритого вогню в Опачицькому та Теремцівському ПНДВ.

Відео дня

"Також спостерігається незначне горіння у Корогодському лісництві. Через сильні пориви вітру відбувся перехід верхової пожежі з Теремцівського ПНДВ до Паришівського ПНДВ, що призвело до збільшення площі займання на лівому березі річки Прип’ять", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на деяких ділянках гасіння не проводиться через мінну небезпеку.

Загалом до ліквідації пожежі залучено 367 осіб особового складу та 84 одиниці техніки. Ситуація залишається складною, роботи тривають безперервно.

Водночас радіаційний фон у районі пожежі в межах норми - від 0,19 до 0,35 мкЗв/год.

Біля Чорнобиля вирує масштабна лісова пожежа - що відомо

Як писав УНІАН, 8 травня стало відомо, що на Київщині, у зоні відчуження, стрімко поширюється масштабна лісова пожежа, ситуацію ускладнюють вітер та суха погода. Через пориви вітру вогонь стрімко поширився територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі була понад 1100 га.

Згодом стало відомо, що пожежа почалася через падіння БПЛА. Це сталося на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення "Чорнобильський спеціальний".

Вас також можуть зацікавити новини: