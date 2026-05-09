'Щось глибоко змінилось': Сі Цзіньпін втратив довіру до своїх генералів, - NYT

Арешти генералів та вироки колишнім міністрам оборони свідчать про те, що Сі дедалі більше боїться нелояльності у власній армії.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який понад десять років перебудовував Народно-визвольну армію Китаю у глобальну військову силу, розпочав масштабну чистку серед власного військового керівництва. На тлі суперництва зі США та зростання міжнародної напруги Пекін зіткнувся з однією з найглибших політичних криз у війську за часів правління Сі, пише The New York Times.

Під час нещодавнього засідання китайського парламенту державне телебачення показало лише кількох генералів у залі, хоча роком раніше там були десятки високопоставлених військових.

Виступаючи перед офіцерами, Сі Цзіньпін публічно попередив про небезпеку нелояльності у лавах армії.

"У війську ніколи не повинно бути нікого, хто має розкол у серці щодо партії", – заявив китайський лідер.

Найбільша криза для Сі

Аналітики вважають, що Сі фактично перестав довіряти генералам, яких сам просував по службі та яким доручав модернізацію китайської армії.

"Коли Сі використовує слова "розкол у серці", вони мають великий зміст", – пояснив професор Національного університету Ченчі на Тайвані Чіен-вень Коу.

За його словами, ця фраза походить із давньокитайських трактатів, які застерігали правителів від зради генералів:

"Навіть його найдовіреніші та найважливіші довірені особи впали. Хто ще може завоювати його довіру?"

Армія Китаю стала сильнішою – і небезпечнішою для самого Сі

За 13 років правління Сі Цзіньпін перетворив китайську армію на одну з найпотужніших у світі. Китай активно розвивав авіаносці, гіперзвукові ракети та ядерний арсенал.

Однак паралельно посилювалися підозри керівництва щодо корупції, кумівства та можливих центрів впливу всередині армії. Те, що починалося як антикорупційна кампанія, переросло у масштабне усунення десятків високопоставлених офіцерів.

Кульмінацією стало падіння генерала Чжан Юся – одного з найближчих соратників Сі та головного командувача китайської армії.

За даними аналітиків, конфлікт між ними виник після того, як Сі спробував підвищити генерала Чжан Шенміна – керівника військових розслідувань – до посади, яка могла б зрівняти його вплив із Чжан Юся.

Останній виступив проти цього рішення, а через кілька місяців був звільнений.

Двох міністрів оборони засудили до смертної кари

Минулого тижня військовий суд Китаю засудив двох колишніх міністрів оборони до смертної кари з відстрочкою виконання вироку на два роки за хабарництво.

Аналітики вважають це демонстрацією того, наскільки далеко зайшла кампанія Сі Цзіньпіна.

"Це армія Сі Цзіньпіна. Чому він ламає те, що сам побудував?" – заявив доцент Єльського університету Деніел Маттінглі.

Він також додав:

"Щось глибоко змінилося".

Сі боїться повторити долю інших режимів

За словами експертів, китайський лідер дедалі більше стурбований не лише корупцією, а й можливістю втратити контроль над силовими структурами.

Сі неодноразово згадував приклади краху СРСР та падіння режимів на Близькому Сході, де армія відмовлялася підтримувати владу під час криз. Саме тому китайський лідер посилює політичний контроль та ідеологічну обробку у війську.

"Абсолютна відданість партії ґрунтується на слові "абсолютний"", – наголошував Сі у внутрішніх промовах.

Ідеологічні чистки

Після нової хвилі звільнень Сі Цзіньпін розпочав масштабну кампанію "ідеологічного виправлення" та "революційного кування" армії.

На кадрах державного телебачення видно, як офіцери конспектують виступи китайського лідера, а поруч із ним сидить генерал Чжан Шенмін – головний куратор військових розслідувань.

Аналітики вважають, що зараз для Сі політична лояльність стала важливішою за бойову ефективність.

"Сі потрапив у пастку протиріччя між "червоним" та професіоналом", – заявив колишній чиновник Пентагону Дрю Томпсон, маючи на увазі конфлікт між ідеологічною відданістю та військовою компетентністю.

Чистки в китайській армії

Як повідомляв УНІАН, Сі Цзіньпін розпочав розслідування щодо свого найвпливовішого військового соратника, що стало наймасштабнішою реорганізацією збройних сил країни за останні десятиліття.

Генерал Чжан Юся, старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний генерал №1 у країні, перебуває під слідством за "серйозні порушення партійної дисципліни та державних законів".

Аналітики американської розвідки пов’язують масштабні чистки у вищому керівництві Китаю з глибокою недовірою та страхами лідера КНР Сі Цзіньпіна. Усунення одного з його найближчих соратників – генерала Чжан Юся – стало несподіваним кроком, який викликав шок серед китайських еліт і уважний аналіз у Вашингтоні.

