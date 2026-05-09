Росія хотіла передати Ірану тисячі дронів для атак на американських військових, - The Economist

Такі дрони мали застосовуватися проти американських військових у разі висадки десанту США в Перській затоці.

Росія запропонувала Ірану безпілотники, захищені від перешкод, та навчання їх використанню проти американських військ у Перській затоці та, можливо, в інших місцях.

Як пише журнал The Economist з посиланням на секретний документ російської військової розвідки, Москва могла запропонувати Тегерану 5000 FPV-дронів на оптоволокні та безпілотники більшої дальності з супутниковим наведенням.

За планом, такі дрони мали використовувати проти американських військових у разі висадки десанту США в Перській затоці. У документі окремо зазначалося, що десантні кораблі вразливі для атак роями по 5-6 БПЛА з відстані 15-30 км.

Росія також була готова навчати іранських операторів. Для набору пропонували використовувати частину з приблизно 10 тисяч іранських студентів у російських вишах, а також російськомовних таджиків і сирійських алавітів.

The Economist підкреслює, що не має прямих доказів передачі документа Ірану або постачання дронів. Однак джерела журналу в розвідці вважають план правдоподібним, а розслідувач Христо Грозев каже, що він збігається з іншими ознаками спроб ГРУ посилити підтримку Ірану.

У документі окремо визнається, що Росія не може допомагати активніше через війну проти України та ризик прямого втягнення у конфлікт із США. Тому ставка робилася на обмежену підтримку, яку можна заперечувати.

За даними німецького видання Stern, російська розвідка склала список іранських військових об'єктів, уранових сховищ та інших місць, що перебувають під наглядом американських розвідувальних супутників. Москва поділилася інформацією з Тегераном, що, можливо, допомогло йому евакуювати "потенційно вразливі об'єкти".

