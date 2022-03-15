Делегації продовжують перемовини та розглядають шляхи закінчення конфлікту, каже речник Путіна.

У Кремлі не можуть спрогнозувати, коли РФ підпише мирний договір з Україною. Водночас там зазначають, що продовження переговорів нібито є позитивним фактом.

Про це сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу 15 березня.

"Робота між двома делегаціями ведеться. Вона ведеться за допомогою відеоконференції. Робота складна. Позитивним є сам факт продовження роботи. Давати прогнози поки не хочемо, дочекаймося, коли будуть відчутні результати", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні.

"У нас є два рішення. Перше: на переговорах, які зараз успішно проходять, може бути все вирішено в найкоротші терміни, 1-2 тижні. Тобто це з повним виведенням російських військ. Хоча, думаю, цим не обмежиться". - сказав Арестович.

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