На Донеччині ЗСУ зачистили від російських окупантів та взяли під контроль населений пункт Котлине під Покровськом. Як пояснив в етері телемарафону речник ОСУВ "Хортиця", майор ЗСУ Віктор Трегубов, після Котлиного ворог хотів встановити спочатку вогневий, а потім фізичний контроль траси Покровськ-Дніпро.
За його словами, зачистка вказаного населеного пункту дужа важлива тому, що саме на Покровському напрямку росіяни докладають найбільших зусиль, сконцентрували найбільшу кількість військ і саме там відбувається найбільше бойових зіткнень. Цей напрямок зараз є головним у планах окупантів щодо захоплення південної частини Донеччини, куди входить і Покровськ.
"Важливо, що саме там у них найбільші невдачі. Саме там українські війська змогли перейти до ефективного виду оборони, у процесі якого ми не просто тримаємо позиції, а ще й знищуємо ворога, входимо у невеличкі, але контратаки, зриваючи замисли противника", - сказав речник.
Він додав, що відстань від лінії зіткнення до Покровська в певних місцях - усього до кількох кілометрів.
"По трасі Покровськ-Дніпро ворог хотів встановити спочатку вогневий, а потім фізичний контроль, але після контратаки на Котлине можна казати, що цей план у них не складається. Там є кілька факторів, на які скаржаться самі росіяни. Можу назвати три. Перший - домінування українських дронів, другий - нестача особового складу, третій - їхні КАБи стали менш ефективними", - наголосив Трегубов.
Він пояснив, що на ці проблеми скаржаться самі окупанти. Зокрема, через ефективну українську РЕБ їм стало важче наводити керовані авіабомби, й ті почали падати в інших місцях.
"Ця низка факторів призводить до їхніх невдач", - підкреслив військовий.
Він додав, що на вказаній території ворог сточує свої ресурси – особовий склад та техніку, зокрема автомобільну.
Зачистка Котлиного
Як писав УНІАН, 26 лютого стало відомо, що на Покровському напрямку Сили оборони взяли під контроль населений пункт Котлине. У ході штурмових дій українські десантники зачистили це село, що під Покровськом.
Зайняття цього села дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.
Десантники спільно з суміжними підрозділами ЗСУ не дозволили загарбникам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за межі села. У результаті було знищено БТР, 12 одиниць автомобільної техніки, ліквідовано 274 російських окупантів та поранено 203.