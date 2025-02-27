Окупанти скаржаться на домінування українських дронів, нестачу солдат та зменшення ефективності власних КАБів.

На Донеччині ЗСУ зачистили від російських окупантів та взяли під контроль населений пункт Котлине під Покровськом. Як пояснив в етері телемарафону речник ОСУВ "Хортиця", майор ЗСУ Віктор Трегубов, після Котлиного ворог хотів встановити спочатку вогневий, а потім фізичний контроль траси Покровськ-Дніпро.

За його словами, зачистка вказаного населеного пункту дужа важлива тому, що саме на Покровському напрямку росіяни докладають найбільших зусиль, сконцентрували найбільшу кількість військ і саме там відбувається найбільше бойових зіткнень. Цей напрямок зараз є головним у планах окупантів щодо захоплення південної частини Донеччини, куди входить і Покровськ.

"Важливо, що саме там у них найбільші невдачі. Саме там українські війська змогли перейти до ефективного виду оборони, у процесі якого ми не просто тримаємо позиції, а ще й знищуємо ворога, входимо у невеличкі, але контратаки, зриваючи замисли противника", - сказав речник.

Відео дня

Він додав, що відстань від лінії зіткнення до Покровська в певних місцях - усього до кількох кілометрів.

"По трасі Покровськ-Дніпро ворог хотів встановити спочатку вогневий, а потім фізичний контроль, але після контратаки на Котлине можна казати, що цей план у них не складається. Там є кілька факторів, на які скаржаться самі росіяни. Можу назвати три. Перший - домінування українських дронів, другий - нестача особового складу, третій - їхні КАБи стали менш ефективними", - наголосив Трегубов.

Він пояснив, що на ці проблеми скаржаться самі окупанти. Зокрема, через ефективну українську РЕБ їм стало важче наводити керовані авіабомби, й ті почали падати в інших місцях.

"Ця низка факторів призводить до їхніх невдач", - підкреслив військовий.

Він додав, що на вказаній території ворог сточує свої ресурси – особовий склад та техніку, зокрема автомобільну.

Зачистка Котлиного

Як писав УНІАН, 26 лютого стало відомо, що на Покровському напрямку Сили оборони взяли під контроль населений пункт Котлине. У ході штурмових дій українські десантники зачистили це село, що під Покровськом.

Зайняття цього села дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.

Десантники спільно з суміжними підрозділами ЗСУ не дозволили загарбникам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за межі села. У результаті було знищено БТР, 12 одиниць автомобільної техніки, ліквідовано 274 російських окупантів та поранено 203.

Вас також можуть зацікавити новини: