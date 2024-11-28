Трамп напевно захоче уникнути принизливого звання людини, яка втратила Україну, поступившись у переговорах Путіну, ідеться в статті.

Два роки війна в Україні йшла метр за метром, кожен з яких був просякнутий кров'ю, але раптово настали кардинальні зміни. Про це пише The Economist.

Одна з причин - наступ Росії оголив серйозні недоліки в живій силі та моральному дусі, які в кінцевому підсумку можуть призвести до краху українських ліній, вважають журналісти.

Дональд Трамп ясно дав зрозуміти - він буде з нетерпінням чекати припинення вогню. Найбільше занепокоєння викликає те, що Трамп нав'яже Україні катастрофічну угоду.

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Президент РФ Володимир Путін вказує, що погодиться заморозити лінію фронту, хоча Росія займає всього 70-80% від чотирьох "анексованих нею українських областей".

Але Путін також вимагає, щоб Захід зняв санкції; щоб Україна відмовилася від членства в НАТО; щоб Україна була демілітаризована і формально нейтральна; щоб вона "денацифікувала" себе, позбувшись своїх лідерів; і щоб вона захистила права російськомовних.

Зазначається, що якщо Трамп підтримає це, Путін досягне більшості своїх військових цілей, а Україна зазнає катастрофічної поразки.

"Ба більше, президент Росії не буде навіть поважати мирну угоду. Він сподіватиметься, що повоєнна Україна, поглинута внутрішніми чварами і звинуваченнями на адресу Заходу, сама впаде йому в руки. Якщо цього не станеться, він може захопити ще більше територій силою", - йдеться у статті.

На думку журналістів, це зовсім не неминуче і навіть не найімовірніший результат. Капітуляція перед Путіним стане публічною поразкою Америки і Трампа. Вона перекинеться на Азію, де вороги Америки можуть стати більш агресивними, а її друзі втратять довіру до свого союзника і замість цього будуть схилятися до Китаю.

Трамп напевно захоче уникнути принизливого звання людини, яка втратила Україну, поступившись у переговорах Путіну. У його власних особистих інтересах укласти угоду, яка збереже Україну в безпеці принаймні на чотири роки його терміну, а за цей час Україна може багато чого досягти.

"У Трампа є важелі впливу на Росію, якщо він захоче ними скористатися. Оскільки він непередбачуваний, він може пригрозити, що піде на поводу в України, посилаючи їй дедалі смертоноснішу зброю, - і Путіну доведеться сприймати його всерйоз", - пишуть аналітики.

Вони стверджують, що відновлення кордонів 1991 року - нездійсненна мрія. Морально і юридично вся ця земля належить Україні, але в неї немає ні солдатів, ні зброї, ні боєприпасів, щоб повернути її. Тому головною метою має бути створення умов для процвітання України на території, яку вона зараз контролює.

На їхню думку, для цього будуть потрібні стабільність в Україні та зусилля з відновлення країни, які можливі лише за умови захисту від російської агресії. Саме тому в центрі переговорів стоятиме питання про те, як розробити надійну і довговічну основу для забезпечення безпеки України. The Economist стверджує, що найкращим способом захисту України буде її вступ до НАТО.

"Членство в НАТО допоможе запобігти перетворенню України на нестабільну, озлоблену державу, вразливу для маніпуляцій з боку Путіна, чия кінцева мета - дестабілізація і домінування в Європі. Крім того, до альянсу приєднається найбільша в Європі, найінноваційніша та загартована в боях армія й оборонна промисловість. Трамп міг би схвалити це, оскільки тоді НАТО знадобилося б менше американських військовослужбовців", - сказано в статті.

Членство в альянсі викликає складні питання, оскільки згідно зі "Статтею 5" альянсу напад на одного члена є нападом на всіх. Але відповіді на ці питання є. Гарантія не обов'язково повинна поширюватися на зайняті Росією частини України - так само, як вона не поширювалася на Східну Німеччину, коли Західна Німеччина приєдналася до альянсу 1955 року. Війська з інших країн НАТО можуть не базуватися в Україні в мирний час, як це було з Норвегією 1949 року.

Для вступу України в НАТО необхідна підтримка всіх 32 членів, включно з Угорщиною і Туреччиною. Вони раніше затримували вступ Швеції та Фінляндії.

Зазначається, що припинення вогню відкриє два конкуруючі сценарії майбутнього України. Путін розраховує, що виграє від такої угоди: Україна занепаде, Росія переозброїться, а Захід втратить інтерес.

"Але уявіть, що за підтримки Заходу Україна використала б перепочинок для відновлення своєї економіки, оновлення політичної системи і стримування російської агресії. Завдання полягає в тому, щоб цей оптимістичний сценарій узяв гору над його похмурою альтернативою", - додали там.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Україні не вистачає особового складу, озброєння і техніки для того, щоб утримувати певні ділянки фронту. Про це сказав полковник, військовий експерт Сергій Грабський.

"Колосальна концентрація військ противника на окремих ділянках фронту, яка дозволяє їм зосередити велику щільність військ, яка дозволяє їм просуватися на певних ділянках фронту. Недостатня забезпеченість наших підрозділів особовим складом, озброєнням і бойовою технікою для того, щоб утримувати такі широкі ділянки фронту", - розповів він.

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