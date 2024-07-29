Противник сподівається зайти на трасу Покровьск-Костянтинівка, а північніше йти до траси, яка з'єднує Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'яньск з Харківщиною.

Російські окупанти просуваються на Покровському напрямку і не полишають надію зробити великий котел.

Про це заявив військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Київ24. "Ворог щодня просувається потроху саме на Покровському напрямку. Я раджу нікому не робити трагедію з карти, де ви бачите, що десь втрачено якийсь невеликий населений пункт. Це насправді не критично, це не трагедія. Проблема, трагедія і справді жах, якщо прорвано фронт, крізь цю шпаринку ворог полізе, кине резерви та буде йти", - зазначив він.

За словами Сазонова, доки ЗСУ відступають на позиції та тримають фронт, доти ніякого прориву ворога не буде.

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"Чому ворог лізе саме на Покровськ зараз? Моя особиста думка, що він не полишає надію зробити великий-великий котел, тобто зайти на трасу Покровьск-Костянтинівка, а північніше йти до траси, яка поєднує Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'яньск з Харківщиною, яка йде на північ з Лиманського напрямку", - пояснив він.

При цьому, Сазонов додав, що на Лиманському напрямку противник успіху не має.

Війна в Україні: новини

28 липня аналітики DeepState заявили, що російські окупаційні війська мають просування на кількох ділянках фронту. Зокрема, ворог просунувся біля Водяного Донецької області.

Зазначалося, що окупанти також мають просування біля інших населених пунктів. "Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці", – йшлося у повідомленні.

Сьогодні в DeepState заявили, що окупанти просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Зокрема, за їх даними ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

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