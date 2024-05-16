Прес-офіцер зазначив, що ворог посилює штурмові дії.

Ситуація біля Часового Яру важка, ворог посилює штурми малими піхотним групами та активніше застосовує техніку, а також намагається тиснути по флангам для досягнення хоч деяких результатів. Про це розповів прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

"Ситуація досить важка, це треба визнати. Ворог посилює свої штурмові дії. Все ж таки намагається посунутися на цьому напрямку, здобути деякі успіхи. Тому спостерігаються постійні його атаки – це Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Ступочки, Богданівка, Калинівка. Тобто, практично по всьому відрізку нашого фронту", - акцентував він.

Калашніков зазначив, що росіяни намагалися неодноразово штурмувати Часів Яр в лоб і зазнавали досить таки значних втрат.

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"На сьогодні вони намагаються дещо обійти Часів Яр з флангів, це саме там де Іванівське та Богданівка. Тут намагаються дійсно штурмувати. Більш того, вони навіть підготували спеціальні штурмові загони з елітного підрозділу повітряно-десантних військ 98-ї десантної бригади. Можна очікувати, що далі вони будуть також більше залучати і механізовану компоненту для того, щоб мати більш значні успіхи", - додав він.

Військовий розповів, що росіяни намагаються застосовувати тактику штурмів малими піхотними групами, щоб вирішити декілька завдань одночасно.

"Як до цього, так і зараз, ворог застосовує практику штурмів невеличними піхотними підрозділами, десь приблизно до відділення. Задачі тут різні, одна з них непомітно підійти до нашої вогньової точки, зайняти цю позицію штурмом, спробувати застопоритися там і почекати підкріплення. Також, такі хвилі атак, дійсно вимотують наших захисників, котрі повинні постійно їх стримувати", - підкреслив він.

Калашніков додав, що таку тактику противник часто застосовував тоді, коли українські сили мали значне обмеження у пострілах.

"Росіяни розуміли, що ми економимо постріли. Перші одну-дві атаки ми підтримуємо нашу піхоту саме артилерійським вогнем, а далі наступає пауза. І вони використовували далі ці свої штурми для того, щоб все ж таки протиснути нашу оборону. Тобто, така тактика (малих піхотних груп -УНІАН) має декілька значень", - пояснив він.

Також біля Часового Яру росіяни все більше застосовують механізовану компоненту - танки та бойові броньовані машини, які ще десь з місяць-півтора тому вони намагались берегти.

Крім того, активно ворог активно застосовує дрони не тільки на першій лінії української оборони, але й намагається вишукувати українську техніку на другій лінії.

"Якщо брати по дронах, то вони постійно літають над першою лінією фронту, як розвідники, так і дрони-камікадзе. Також, не треба забувати про "Ланцети", які можуть залітати дещо далі і намагатися викушувати нашу техніку на другій лінії оборони. Також постійно працює ворожа артилерійська складова, РСЗВ і ствольна артилерія, в досить значній кількості використовують ФАБи та КАБи", - сказав військовий.

Крім того, Калашніков розповів, що продовжуються бої в районі Очеретиного, яке від Костянтинівки знаходиться на відстані десь біля 30 км.

"Тобто, можна сказати, що окупанти намагаються ще й там просовуватися на Покровському напрямку, тому що там безпосередньо південний фланг Часового Яру. Якщо вже брати все у комплексі, в цілому по всій лінії оборони, то успіхи росіян в Очеретиному можуть робити загрозу і для Часового Яру. Тут все пов’язано", - додав він.

Він зазначив, що до українського фронту вже доїжджають боєприпаси від партнерів.

"Але дуже активні бойові дії. І постріли необхідні нам дуже у великій і значній кількості. Чим більше пострілів, тим краще ми будемо стримувати ворога, знищувати ще до того, як він починає штурмові дії. Ну і звичайно, коли він безпосередньо атакує. Тобто, ми будемо краще стримувати їхні потуги, зупиняти, знищувати і відкидавати назад", - резюмував Калашніков.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, українські сили змогли уповільнити темпи наступу росіян на північному сході і при цьому намагаються стримати атаки окупантів на інших напрямках. Україна зазнає тиску по всій лінії фронту, при цьому Росія намагається розтягнути українські війська для прориву їхнього захисту.

У звіті Генштабу ЗСУ зазначається, що на Харківщині українські захисники зірвали плани російських окупантів заглибитися в міську забудову Вовчанська і закріпитися там.

За оцінками фахівців Інституту вивчення війни (ISW) російські окупанти просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Аналітики ISW вважають, що головна ціль росіян, створення так званої "буферної зони", а не просування вглиб регіону.

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