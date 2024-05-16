Бої на Харківщині супроводжуються припущеннями, що щось подібне може бути в Сумській області.

ЗСУ змогли уповільнити темпи наступу Росії на північному сході і при цьому намагаються стримати атаки окупантів на інших напрямках. При цьому РФ намагається розтягнути війська Києва для прориву їхнього захисту.

Як пише The New York Times з посиланням на дані Генштабу, наші захисники відбили чотири атаки у Харківській області, де росіяни минулого тижня перетнули кордон та захопили деяку кількість населених пунктів. Водночас президент Володимир Зеленський заявив про стабілізацію фронту.

"Українські цивільні особи, які були евакуйовані в четвер, сказали, що російські війська воювали невеликими підрозділами, які прослизали через ліси в села. Вони несподівано з’явилися на вулицях містечка Вовчанськ", - йдеться у повідомлення.

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За словами правоохоронців, які займаються евакуацією населення, північна частина Вовчанська перебуває в зоні прицілу російських танків, але не повністю контролюються російською армією. Поточна ситуація підтверджує заяви української сторони про сповільнення наступу РФ, хоча місто й страждає від артобстрілів.

Також повідомляється про збільшення російських штурмів у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, ворог атакує Роботине. Міноборони РФ навіть оголосило, що загарбники взяли під контроль населений пункт, однак це заперечують українські посадовці та навіть російські мілблогери. За словами Зеленського, окупанти намагаються відволікти Сили оборони й зробити їхню бойову роботу менш концентрованою.

"Російські інформаційні війська періодично влаштовують подібні провокації. Для цього вони влаштовують перформанси в зоні бойових дій із встановленням державного прапора Росії. На околиці, наприклад, вони зазвичай гинуть потім", - заявив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Зазначається, що продовжуються й запеклі бої навколо Часового Яру. Військовий Павло, який відмовився назвати своє прізвище за військовим протоколом, розповів, що там зараз відбувається, оскільки воює на Донбасі.

"Часів Яр, як я бачу, удвічі суворіший за Куп’янськ, а Куп’янськ удвічі суворіший за північний кордон. Харківська операція дуже схожа на те, що було раніше з селом Очеретине. Вони вдаряють у кілька місць, і там, де знаходять тріщину в захисті, вони входять", - пояснив захисник.

Атаки на північ Харківщини супроводжуються припущеннями, що щось подібне може бути в Сумській області. За ніч росіяни здійснили десятки обстрілів.

Наступ у Харківській області

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Ворог планує створити так звану "буферну зону", а не просуватися вглиб регіону. Противник захопив райони, які були менш захищеними.

Сьогодні, 16 травня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється.

Підрозділи ЗСУ проводять прочісування міської забудови Вовчанська, не даючи окупантам можливості закріпитися.

Згодом у Генштабі повідомили, що росіяни хочуть просунутись вглиб міста й закріпитись там, але їм не вдається.

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