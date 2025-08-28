Один моряк загинув, декілька поранених.

Російські окупанти завдали удару по одному з кораблів ВМС ЗСУ. Про це "Укрінформу" сказав речник військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. Зокрема, військовий підтвердив удар по кораблю та зазначив, що один член екіпажу загинув, ще кілька моряків отримали поранення.

За даними Плетенчука, наразі триває усунення наслідків атаки.

"Переважна частина екіпажу перебуває у безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено", - зазначив Плетенчук.

Відео дня

Водночас російське Міністерство оборони заявило, що із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера у гирлі Дунаю уражено розвідувальний український катер "Сімферополь". Як запевняють окупанти, нібито внаслідок атаки корабель затонув.

Згідно з відкритими джерелами, "Сімферополь" — розвідувальний корабель Військово-морських сил України. Це середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна". Побудований на ПАТ "Кузня на Рибальському". Спущений на воду 23 квітня 2019 року. З січня 2020 року він проходив заводські випробування в акваторії Чорного моря поблизу Одеси. 13 жовтня 2021 року разом з іншими плавзасобами взяло участь у пошуково-рятувальній операції з порятунку судна розмагнічування "Балта", що зазнало лиха поблизу острова Зміїний.

Український флот - новини

Як писав УНІАН, Україна вступила у повномасштабну війну, яку у 2022 році розв’язала РФ, фактично не маючи бойового морського флоту. За словами речника ВМС Збройних сил України Дмитра Плетенчука, це сталося через те, що в минулому Україну двічі "пограбували". Перше пограбування сталося після розпаду Радянського союзу, під час розподілу Чорноморського флоту, зокрема був привласнений єдиний авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Йшлося, що росіяни висадили українську частину команди, та перегнали корабель до себе.

Друге пограбування РФ здійснила 2014 році час анексії Криму – окупанти блокували у бухті українські кораблі, частину з яких захопили.

Вас також можуть зацікавити новини: