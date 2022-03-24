Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та лінії електромереж.

Внаслідок авіаобстрілу житлового мікрорайону м. Охтирка Сумської області пошкоджено 15 будинків, одна людина загинула.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що 24 березня близько 00:28 збройні сили Російської Федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили авіаційне бомбардування житлового мікрорайону в Охтирці.

"Зруйновано та пошкоджено не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. За попередніми даними, загинув один цивільний чоловік", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше стало відомо, що поблизу Охтирки близько 300 окупантів відмовилися воювати і покинули район разом з технікою.

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