За словами глави ОВА, обстріли з кожним днем посилюються, попри домовленості про гуманітарні коридори.

Найближчими днями окупанти спробують здійснити прорив на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У нас триває накопичення сил і засобів ворога. Вони все ніяк не можуть зважитися на той прорив, який все одно буде, на жаль. Щось десь вони намагаються постійно атакувати, постійно їм дають по зубах", - розповів він.

Зокрема, за словами Гайдая, дуже важкий бій був у Рубіжному з 4 ранку і до пізнього вечора 7 квітня.

Там окупанти намагалися продавити оборону українських військових, але отримали відсіч - захисники знищили два ворожі танки та понад 40 окупантів.

"Сьогодні так само вранці лізуть, вже один танк підбитий, на жаль, тільки підбитий, а не знищений. Не зупиняються падлюки, чітко розуміємо, що готуються. Коли саме буде цей прорив поки чітко не зрозуміло, але найближчими днями, на жаль, полізуть", - додав глава ОВА.

Він розповів, що, через те, що ворог не може пробити оборону, щодня він "Градами", "Смерчами" і літаками обстрілює майже всю територію області - від Золотого, Тошківки та до Попасної.

За словами Гайдая, в Попаснянській громаді дуже погана ситуація. Зокрема, сьогодні вдалося вивезти кілька сотень людей, але у всій громаді залишається десь 14 тис.осіб.

"Евакуація триває... Будемо вивозити всіх до останнього, поки є можливість", - підкреслив він.

Глава ОВА додав, що обстріли з кожним днем посилюються, попри домовленості про гуманітарні коридори.

Війна проти України: