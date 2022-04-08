Найближчими днями окупанти спробують здійснити прорив на Луганщині.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У нас триває накопичення сил і засобів ворога. Вони все ніяк не можуть зважитися на той прорив, який все одно буде, на жаль. Щось десь вони намагаються постійно атакувати, постійно їм дають по зубах", - розповів він.
Зокрема, за словами Гайдая, дуже важкий бій був у Рубіжному з 4 ранку і до пізнього вечора 7 квітня.
Там окупанти намагалися продавити оборону українських військових, але отримали відсіч - захисники знищили два ворожі танки та понад 40 окупантів.
"Сьогодні так само вранці лізуть, вже один танк підбитий, на жаль, тільки підбитий, а не знищений. Не зупиняються падлюки, чітко розуміємо, що готуються. Коли саме буде цей прорив поки чітко не зрозуміло, але найближчими днями, на жаль, полізуть", - додав глава ОВА.
Він розповів, що, через те, що ворог не може пробити оборону, щодня він "Градами", "Смерчами" і літаками обстрілює майже всю територію області - від Золотого, Тошківки та до Попасної.
За словами Гайдая, в Попаснянській громаді дуже погана ситуація. Зокрема, сьогодні вдалося вивезти кілька сотень людей, але у всій громаді залишається десь 14 тис.осіб.
"Евакуація триває... Будемо вивозити всіх до останнього, поки є можливість", - підкреслив він.
Глава ОВА додав, що обстріли з кожним днем посилюються, попри домовленості про гуманітарні коридори.
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