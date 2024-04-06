Росіяни здійснюють щонайменше в п'ять разів більше артилерійських пострілів, ніж Сили оборони.

Військові ЗСУ змушені сильно економити снаряд в умовах великого дефіциту боєприпасів. Видання New York Times поговорило з українським артилеристом Владиславом Сломінським, який розповів про ситуацію на фронті. Він зазначив, що у бою все вирішує артилерія.

"У кого її більше, той і переможе", — пояснив боєць.

Зазначається, що наразі Росія має більше артилерії, оскільки Україна відчуває дефіцит через затримки у фінансуванні з боку США.

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"Артилерійські боєприпаси необхідні для утримання лінії доти, доки оборонні укріплення не будуть завершені і цього літа не почнеться очікуваний російський наступ", — йдеться у повідомленні.

Окупаційна армія мала артилерійську перевагу протягом усієї повномасштабної війни. Ситуація почала змінюватися лише минулого року. Однак зараз росіяни здійснюють щонайменше в п'ять разів більше артилерійських пострілів, ніж Сили оборони.

"Не можна очікувати, що люди битимуться без боєприпасів", — наголосив журналістам військовий аналітик Шведського агентства оборонних досліджень Йохан Норберг.

Представник штату Огайо в Палаті представників Конгресу США республіканець Майк Тернер заявив, що представники американських військових і розвідки ясно дали зрозуміти, що Україна не зможе протриматися довше.

"Ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не тільки на моральний дух українців, а й на саму їхню здатність битися", — пояснив республіканець.

Шкоди завдає не тільки це, а й дисбаланс у наявних типах снарядів. Зокрема, наші військові мають достатньо касетних боєприпасів, ефективних проти піхоти, але мало - осколково-фугасних снарядів, які допомагають нищити танки та іншу бронетехніку.

Водночас окупаційні війська розробили відносно ефективну тактику штурму ліній траншей в умовах відсутності важкої артилерії у ЗСУ. Загарбники використовують масштабні артилерійські обстріли, атаки живої сили та авіаційні бомби. Крім того, на тлі підготовки до літного наступу РФ поповнила свої лави новобранцями і призовниками.

Війна в Україні - снаряд для ЗСУ

Bloomberg писав, що Україна та її союзники програють перегони за боєприпасами, необхідними для відбиття російських атак. Потік західної військової допомоги Києву різко скоротився. Деякі українські гармати роблять лише один постріл на день, щоб зберегти запаси боєприпасів, що зменшуються.

Однак УНІАН писав, що ситуація починає змінюватися – Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього.

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