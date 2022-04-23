Компенсувати втрату живої сили шляхом мобілізації країна-окупант не зможе.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України окупаційні війська РФ втратили 30% живої сили.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Говорячи про те, якими резервами живої сили володіє ворог, експерт зазначив: "Є різні оцінки. Треба сказати, що те, що вони збирають, і те, що вони можуть максимально зібрати, складається з того угруповання, яке було на сході та на півдні. Плюс - третина угруповання, яке залишилося з північного і Чернігівського напрямку. А частково це те, що росіяни змогли перекинути з Далекого Сходу і невелика частина резервістів".

За словами експерта, в цілому армія РФ зараз може нараховувати не більше 75 тисяч осіб.

"Весь контингент Росії, який зараз спрямований на наступальні дії проти України, може становити від 55 до 75 тисяч російських військових. Ось така цифра є, але це не в п'ять разів більше українських сил. Це точно не та цифра, яка потрібна була Росії для наступу. Все це, по-перше, свідчить про те, що Росія вже втратила як мінімум одну третину свого угруповання, яким вона наступала на Україну 24 лютого. Тобто, як мінімум, 30% з того російського угруповання вже втрачено. Ці військові або загинули, або поранені, або взяті в полон", - зазначив експерт.

Експерт також зазначив, що компенсувати втрату живої сили за рахунок мобілізації країна-окупант не зможе.

"Мобілізувати та надолужити свої втрати їм не вдається. Тому кількість військ, яку вони зараз збирають для цього "ударного кулака", вони намагаються формувати з того, що є. Їм це потрібно, щоб досягти хоч якоїсь переваги, хоча б по одному з напрямків", - заявив військовий експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

Дно все ближче: У Росії визнали, що економіка окупанта падає

Чекати залишилося недовго: названі терміни повного дефолту Росії

Світовий банк відправить Україні $1,5 мільярда - гроші підуть на критично важливі послуги