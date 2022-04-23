На думку експерта, ситуація може погіршитися.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної України, ворог може піти в серйозний наступ на Донбасі та залучити важку техніку.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

На думку експерта, ситуація може погіршитися й окупанти почнуть нарощувати кількість обстрілів.

"Я думаю, що найближчими днями ми можемо побачити ще більш загрозливу ситуацію, коли Росія дійсно буде намагатися кидати танки та збільшувати масштабні артилерійські обстріли. Ситуація може ще трохи загостритися. Але взагалі можна сказати, що наша оборона на сході та на півдні дуже правильно вибудувана. Адже ми не даємо противнику прориватися. Крім того, я вважаю, що ЗСУ створюють непогані плацдарми для переходу до контратак", - зазначив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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