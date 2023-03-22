Збито за добу 16 ворожих БПЛА, дві крилаті ракети та знищено багато іншої техніки окупантів.

За минулу добу знищено 920 російських окупантів в Україні. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 167490 загарбників.

За інформацією Генерального штаба Збройних сил України українські бійці станом на 23 березня знищили:

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16 за минулу добу),

крилатих ракет ‒ 909 (+2),

танків ‒ 3557 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6887 (+8),

артилерійських систем – 2589 (+3),

РСЗВ – 509 (+2),

засобів ППО ‒ 272 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5434 (+6),

спеціальної техніки ‒ 270 (+4).

літаків / гелікоптерів – 305/290 одиниць,

кораблів / катерів ‒ 18.

Ситуація на фронті станом на 22 березня - що відомо

За минулу добу, 21 березня, підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється.

Відео дня

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. Водночас наші захисники збили 15 ворожих БпЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Також підрозділи ракетних військ і артилерії знищили склад боєприпасів, дві зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

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