Глава держави дорікнув окремим дружнім до Києіва державам у недостатній підтримці України в її протистоянні Росії.

Україна цінує те, як президент Франції Еммануель Макрон напрацьовує "стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, тривалої безпеки". Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Водночас глава держави дорікнув окремим дружнім до Києва державам у недостатній підтримці України в її протистоянні Росії.

"І в таких складних умовах війни недалекобійність нашої армії – це очевидна недалекоглядність деяких партнерів", - зазначив Зеленський.

При цьому президент подякував союзникам України, які надали або ухвалили пакети підтримки цього тижня - зокрема, Сполученим Штатам Америки.

"Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз – найвигідніше для всіх", - підкреслив Зеленський.

Підтримка Заходу Україні - останні новини

Днями Португалія виділила кошти на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Йдеться про 100 мільйонів євро. Вони підуть на боєприпаси для артилерії великого калібру.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив про 800 тис. артилерійських боєприпасів, які можна купити для ЗСУ. Ініціативу вже підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Франція і Норвегія.

Також УНІАН повідомляв, що Україна готує "план Б" на випадок відсутності допомоги США. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Київ може звернутися до всіх країн G7, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, аби замістити США.

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