Відповідний указ №207/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-майора.

Відповідний указ №207/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Надати військове звання генерал-майора бригадному генералу Буданову Кирилу Олексійовичу - начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в тексті указу.

Нове звання Арестовича:

3 квітня 2022 року радник президента України Олексій Арестович повідомив, що йому було надано військове звання підполковника.

Війна проти України: