На думку глави держави, Україна вже пройшла найбільші ризики повного знищення.

Президент України Володимир Зеленський розповів, яким чином світ може запобігти розгортанню третьої світової війни. Про це Зеленський заявив під час брифінгу спільно з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Треба, щоб світ не допустив повномасштабної війни… Це може бути початком великої трагедії і великої війни. Тому що зараз світ перебуває у такій ситуації, коли на будь-якому континенті може розгорнутися світова війна", - сказав він.

За словами президента, наразі світові лідери ще можуть зупинити ймовірну глобальну війну завдяки політичній волі. Він також підкреслив, що у разі зменшення світової підтримки для України є ризики не лише для неї, а й для усього світу.

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"Якщо не допомагати Україні, Росія набереться сил. Не закінчиться війна тоді і за якийсь час - рік-два-три - вона повернеться, щоб знищити всю Україну і піти далі. А далі будуть вже країни Євросоюзу і НАТО", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія зацікавлена у постійній дестабілізації. На його думку, те, що відбувається зараз у світі, відбувається не випадково, а для зменшення уваги до України і допомоги для України.

"Я вважаю, що наразі найбільший ризик повного знищення Україна пройшла. Тому далі вже наші спільні ризики: чи залишиться об’єднана Європа, союз НАТО і чи не розгориться третя світова війна. Тому найдешевший варіант для всіх - зупинити Росію у нас, закінчити війну у нас і вивести їх з нашої території. Тоді, я впевнений, не буде великої війни як в Європі, так і у світі", - вважає він.

Третя світова війна - інші заяви Зеленського

Раніше Зеленський порадив світовим лідерам відвідати Ізраїль і підтримати ізраїльський народ. На його думку, не можна давати агресорам можливості думати про третю світову війну або нову хвилю агресії.

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