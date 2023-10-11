Президент України Володимир Зеленський розповів, яким чином світ може запобігти розгортанню третьої світової війни. Про це Зеленський заявив під час брифінгу спільно з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
"Треба, щоб світ не допустив повномасштабної війни… Це може бути початком великої трагедії і великої війни. Тому що зараз світ перебуває у такій ситуації, коли на будь-якому континенті може розгорнутися світова війна", - сказав він.
За словами президента, наразі світові лідери ще можуть зупинити ймовірну глобальну війну завдяки політичній волі. Він також підкреслив, що у разі зменшення світової підтримки для України є ризики не лише для неї, а й для усього світу.
"Якщо не допомагати Україні, Росія набереться сил. Не закінчиться війна тоді і за якийсь час - рік-два-три - вона повернеться, щоб знищити всю Україну і піти далі. А далі будуть вже країни Євросоюзу і НАТО", - додав Зеленський.
Глава держави наголосив, що Росія зацікавлена у постійній дестабілізації. На його думку, те, що відбувається зараз у світі, відбувається не випадково, а для зменшення уваги до України і допомоги для України.
"Я вважаю, що наразі найбільший ризик повного знищення Україна пройшла. Тому далі вже наші спільні ризики: чи залишиться об’єднана Європа, союз НАТО і чи не розгориться третя світова війна. Тому найдешевший варіант для всіх - зупинити Росію у нас, закінчити війну у нас і вивести їх з нашої території. Тоді, я впевнений, не буде великої війни як в Європі, так і у світі", - вважає він.
Третя світова війна - інші заяви Зеленського
Раніше Зеленський порадив світовим лідерам відвідати Ізраїль і підтримати ізраїльський народ. На його думку, не можна давати агресорам можливості думати про третю світову війну або нову хвилю агресії.