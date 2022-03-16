Окупанта посмертно нагородили медаллю "Доблесть і відвага".

Українські захисники вбили російського окупанта Георгія Дудорова. Він виявився сином віце-губернатора Ненецького автономного округу.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Смерть Дудорова підтвердив Слідчий комітет РФ. ЗСУ ліквідували окупанта 6 березня. Дудоров був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

Геращенко порадив росіянам не пускати своїх синів на війну в Україну.

"Батько хотів записи "брав участь у звільненні України від нацистів" у резюме для кар'єрного зростання, а отримав цинкову труну. Росіяни, за що вмирають ваші діти? За марення бункерного маразматика. Поверніть синів додому! Якщо вони ще живі", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

Вас також можуть зацікавити новини: