Інформація про окупацію росіянами Запорізького та Новогеоргіївки не відповідає дійсності, кажуть у Генштабі.

Генеральний штаб ЗСУ заперечує інформацію про окупацію росіянами Запорізького та Новогеоргіївки на Дніпропетровщині.

Про це йдеться в коментарі Генштабу щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей, оприлюдненому в Telegram-каналі. Зазначається, що Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.

"Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Проєкт DeepState сьогодні вдень оновив мапу бойових дій в Україні, відповідно до якої росіянам вдалося окупувати населені пункти вже Дніпропетровської області – Запорізьке та Новогеоргіївку, що поруч із кордоном Запорізької та Донецької областей відповідно.

У коментарі "Суспільному" представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов підтвердив цю інформацію. "Так, росіяни зайшли і намагаються закріпитися. Українські військові б'ються, щоб утримати позиції", – сказав він.

За інформацією військових, росіяни щосили намагаються просуватися вперед на сході України, зокрема в напрямку Дніпропетровської області. Перші повідомлення, що окупанти перетнули адмінкордон Дніпропетровщини, з'явилися в червні. Але закріпитися вони тоді не змогли.

