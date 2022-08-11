Провокації на ЗАЕС - останній аргумент Рф.

У росіян вже немає сил, щоб йти в наступ. Окупаційні війська другий тиждень не мають успіху.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "FreeДом".

"Їхній наступ вже другий тиждень не має успіху. Ми тримаємо оборону. Так, нам дуже важко, ми несемо втрати, але ми тримаємо оборону. Вони не можуть виконати політичне завдання по захопленню Донецької області", – говорить Жданов.

За його словами, погрози РФ з приводу Запорізької АЕС можуть бути відповіддю на український контрнаступ на півдні. Експерт зазначив, що провокації на ЗАЕС – останній аргумент Росії, адже інших аргументів у неї фактично не залишилося.

За даними Жданова, загарбники знімали війська з Донецького напрямку і передали на Запорізьке, бо із Запорізького окупаційні війська перейшли на Південнобузький напрямок.

"Зараз вони відтягли війська. Вони шукають будь-які способи, незважаючи на гуманність і здоровий глузд, щоб отримати запобіжник, щоб Україна не наступала", – підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, загарбники знову кілька разів обстріляли Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

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