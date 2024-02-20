Там також додали, що після успішної роботи української ППО, РФ значно зменшила кількість авіаударів на фронті.

РФ продовжу штурмувати українські позиції в районі Авдіївки після захоплення населеного пункту. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (далі, – ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Певні спроби штурмів з їхнього боку спостерігаються, але це інша тактика, ніж була задіяна в Авдіївці. Це тактика малих штурмових груп із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Однак, це вже інші умови, інше поле. І тут наші захисники та захисниці мають трохи більше переваги на відкритій місцевості. Таким чином, за минулу добу тут було відбито 9 атак противника", – сказав Лиховій.

Він також додав, що тут йдеться не про повноцінне продовження російського наступу, а розвідку боєм. Крім того, Лиховій прокоментував будівництво української лінії оборони на цьому напрямку.

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"Там є кілька ешелонів оборони, вони підготовлені. Інформація стосовно якості цієї фортифікації є закритою, тому що ми не хочемо допомагати противнику", – розповів речник ОСУВ "Таврія".

За словами Лиховія, РФ також помітно скоротила використання авіації по лінії фронту на Авдіївському напрямку.

"За минулу добу противник скоротив використання авіації, він завдав лише 2 авіаудари на всій протяжності операційної зони "Таврії". Це не йде ні в яке порівняння з тим, що було минулого тижня. Тоді ці числа сягали 73-ьох ударів за добу, регулярно були від 50 до 70", – заявив речник.

Причиною Лиховій називає успішну роботу Сил оборони зі знищення російських літаків.

"Треба дивитися на продовження цієї тенденції, не знаю, чи це співпадіння з успішною роботою нашої протиповітряної оборони на східному напрямку, коли було одна за одною уражено кілька російських "сушок", зокрема й тих, які застосовують КАБи – керовані авіабомби", – підсумував Лиховій.

Ситуація на фронті залишається складною: важливі новини

20 квітня стало відомо про черговий воєнний злочин Москви. Російські військові розстріляли українських бійців, взятих у полон у районі Роботине Запорізської області. Події відбувались 18 лютого, коли окупанти наступали на село.

За словами речниці Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, Росія посилила розвідку. То ж існує ризик, що Москва готує новий масований удар по Україні.

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