Тепер для ураження однієї цілі часто потрібно до 16 планерних бомб, заявили в одному з провоєнних російських пабліків.

Українські військові знайшли спосіб протидіяти російським КАБам. Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що тільки за один тиждень у вересні 2024 року Росія скинула понад 900 планерних бомб уздовж лінії фронту. Раніше українські військові були майже безсилі, коли йшлося про удари цими бомбами. Однак тепер ця зброя стала практично марною – усе через раптовий успіх українських радіоперешкод.

Один з російських провоєнних телеграм-каналів повідомив, що українські глушилки на фронті буквально заблокували внутрішні навігаційні системи КАБів – усі системи з супутниковим наведенням вийшли з ладу. І тепер для ураження однієї цілі часто потрібно до 16 планерних бомб.

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Видання зазначає, що глушилки можуть виглядати як приманки або ж бути частиною ширшої системи захисту літака, як у випадку з F-16. Вони блокують російські системи, випромінюючи сигнали, що створюють перешкоди.

Том Вітінгтон, експерт з питань озброєнь в аналітичному центрі Королівського інституту об'єднаних збройних сил акцентував в коментарі The Telegraph, що російські планерні бомби не мали б піддаватися глушінню. Таким чином, є два варіанти: або російські планерні бомби були настільки погано спроектовані, що їх можна заглушити, або Україна знайшла способи подолати захист, вбудований у цю зброю. З огляду на те, що Росія успішно застосовувала планерні бомби протягом кількох місяців, більш вірогідним є другий варіант.

Однак глушіння російських КАБів не є панацеєю і не обов'язково є основною причиною уповільнення просування Росії на фронті. Як зазначив Вітінгтон, усі технологічні досягнення, як правило, є тимчасовими.

Зростаючий успіх України в глушінні російських засобів ураження не обмежується лише планерними бомбами. Ця тактика застосовується і проти безпілотників. Дедалі більше російських дронів типу "Шахед" перехоплюються і повертаються назад у повітряний простір РФ чи Білорусі.

Війна в Україні: це варто знати

Росія уперше за кілька місяців підняла в небо літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він провів у повітрі кілька годин. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, РФ могла піти на цей крок з огляду на те, що Україна, не маючи розвідувальних даних від США, не зможе його збити.

Тим часом росіяни тиснуть на території Курської області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Українські війська здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони.

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