Крім цього у неділю підрозділ зенітних ракетних військ ПС знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

У неділю, 19 червня, українська авіація знищила ротно-тактичну групу російських військ та один із опорних пунктів ворога. Крім того, зенітники Повітряних сил збили безпілотник.

Про це пише УП з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Повітряні сили Збройних сил України продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та державної цілісності України. Винищувачі Повітряних сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках", - заявив Ігнат.

Внаслідок українських авіанальотів було знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи, а також один із опорних пунктів російських загарбників.

Українські зенітники протягом минулої доби "приземлили" ворожий безпілотник.

Як повідомляв УНІАН, українська авіація завдала ударів по опорних пунктах та місцям скупчення противника в п'яти населених пунктах Херсонщини.

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