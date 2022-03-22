Наші воїни готові палити ворогів по всій Україні.

Російська окупаційна армія за 26 днів після повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 3,5 тисячі одиниць техніки. І кожен день ця страшна для ворога статистика зростає. Наші воїни продовжують оборонятися і знищувати супротивників на всіх напрямках — як в прямих зіткненнях, так і під час партизанських вилазок. Нещодавно один з раптових ударів по окупантам здійснили ЗСУ, морпіхи та територіальна оборона на Чернігівщині.

Дії українських бійців показані на відео, яке опублікував Генштаб на своїй офіційній сторінці на Facebook. В описі ролика сказано: "Чернігівщина — край партизанської слави. Ветерани морської піхоти з територіальною обороною ЗС України разом з одним з підрозділів ЗСУ палять російських окупантів".

На відео демонструється, як наші воїни дочекалися в засідці ворожу колону. А потім влучним ударом з протитанкової зброї українські бійці підбили бойову машину окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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