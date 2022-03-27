Також експерт пояснив як розпізнати хімічну атаку і як себе поводити, у разі, якщо окупанти її застосують.

Кандидат хімічних наук, викладач хімії в Атмосферній школі Гліб Репіч пояснив як розпізнати хімічну атаку і як люди можуть підготуватися.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Досвід Сирії, коли російська армія використовувала нервово-паралітичні речовини в Сирії показав, що люди не розуміли що почалась хімічна атака до того моменту, поки в них не починалися симптоми. Тому це є велика проблема. І є декілька факторів, по яких ви можете зрозуміти, що почалася хімічна атака. По-перше, це сигнал хімічної атаки: це є, як сирена повітряної тривоги, тільки один гудок короткий, другий - довгий… По-друге, треба розуміти, що сигнал хімічної тривоги подадуть тоді, коли уже буде виявлена хімічна атака…, коли підрозділи ДСНС або військові виявлять цю атаку за допомогою газо-хімічних аналізаторів… Сам характер цих вибухів, бо доставляється ця хімічна зброя за допомогою ракет, снарядів… і ці ракети вибухають слабше, звук вибуху глухий і слабкий. Третій важливий фактор - це масова загибель малих тварин, птахів, комах. І останній фактор - це масовий прояв ознак отруєння нервово-паралітичними речовинами у людей, тобто це міоз, це звуження зіниць, ... сипання м’язів на тих ділянках тіла, куди потрапили найдрібніші ці часточки зарину, … загальна слабкість м’язів, … сльозотеча, слиновиділення, теча із носа, … У випадках тяжких отруєнь - втрата свідомості, піна з рота, затримка дихання і смерть", - пояснив експерт.

Він розказав як людям можна підготуватись до таких можливих атак.

"Найголовніше у разі такої атаки не опинитись на відкритій місцевості… Ідеальний варіант - це бомбосховище, це штатне бомбосховище з системою фільтрації повітря - це метрополітен. Але, навіть ваша квартира може стати досить гарним прихистком під час хімічної атаки, особливо, якщо вона оснащена металопластиковими вікнами, які щільно закриваються… Закриваємо вікна, двері, закриваємо всі щілини, вентиляційні отвори, не користуємось кондиціонером - це є дуже важливим… Ідеальний варіант, коли у вас квартира на високих поверхах, туди випари зарина потраплять у невеликій кількості", - наголосив Гліб Репіч.

Також він пояснив як поводитися, якщо хімічна атака застала на вулиці.

"Якщо хімічна атака застала вас на вулиці і ви повертаєтесь в оселю чи сховище, дуже важливо скинути одяг за межами сховища, бо може бути одяг заражений… а потім провести дегазацію, тобто з милом вимити всі ділянки тіла, які були відкриті. І ще важливо ввімкнути засоби зв’язку і слідкувати за розпорядженнями ДСНС або військових", - акцентував кандидат хімічних наук.

Нагадаємо, за даними РНБО, ризик того, що Росія може застосувати проти України хімічну зброю, зростає з кожним днем.

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