Наразі підтверджено п'ять випадків викрадення.

Російські окупанти викрадають керівників українського руху спротиву.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Починаючи з 11 березня війська РФ застосовують тактику, притаманну хіба що терористам: викрадають керівників українського руху спротиву", - йдеться у повідомленні.

За цей час викрадено міського голову м. Дніпрорудне Євгена Матвеєва, міського голову м. Мелітополь Івана Федорова, голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму, співорганізаторку проукраїнських мітингів у м. Мелітополі Ольгу Гаймусову та депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову.

"Всіх цих людей об’єднує одне – вірність Україні. Вони відмовилися від співпраці з ворогом, чим остаточно розвіяли його сподівання на "зустріч з квітами", - додали у центрі.

Зазначається, що наступним кроком ворога є призначення своїх маріонеток на "вакантні" місця.

"Однак ставлеників агресора очікує лише кримінальна відповідальність за державну зраду. Вдаючись до терору на окупованих територіях, агресор намагається зламати дух людей та схилити їх до покірного існування. Проте Мелітополь показав, що дух українців незламний", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, за даними Генштабу, спроби російських окупантів захопити Маріуполь залишаються безуспішними - місто досі героїчно тримає оборону.

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