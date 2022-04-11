Знищено п'ять російських танків, зокрема й один командирський.

Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригади протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків. Трофеями житомирських десантників стали п’ять танків противника, один з них командирський.

Про це повідомляє Командування ДШВ ЗСУ.

"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо Перемогу! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомлення.

На кадрах воїн показав знищені танки РФ на полі бою та втомлених побратимів.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну досягли близько 19,5 тисячі осіб.

Крім того, з 24 лютого ворог втратив:

725 танків,

923 бойові броньовані машини,

347 артилерійських систем,

111 РСЗВ,

55 засобів ППО,

154 літаки,

137 вертольотів,

387 одиниць автомобільної техніки,

7 кораблів / катерів,

76 цистерн з ПММ,

119 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спецтехніки,

4 пускові установки ОТРК / ТРК.

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