Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригади протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків. Трофеями житомирських десантників стали п’ять танків противника, один з них командирський.
Про це повідомляє Командування ДШВ ЗСУ.
"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо Перемогу! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомлення.
На кадрах воїн показав знищені танки РФ на полі бою та втомлених побратимів.
Втрати Росії в Україні
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну досягли близько 19,5 тисячі осіб.
Крім того, з 24 лютого ворог втратив:
- 725 танків,
- 923 бойові броньовані машини,
- 347 артилерійських систем,
- 111 РСЗВ,
- 55 засобів ППО,
- 154 літаки,
- 137 вертольотів,
- 387 одиниць автомобільної техніки,
- 7 кораблів / катерів,
- 76 цистерн з ПММ,
- 119 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 25 одиниць спецтехніки,
- 4 пускові установки ОТРК / ТРК.