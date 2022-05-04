Глава держави також поділився трьома етапами відновлення територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що сьогодні першочерговим завданням є максимальне витіснення російських військ із території України, але глобальною метою є відновлення територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах, бо цього прагнуть усі українці.

Як повідомляє Офіс президента, про це Зеленський сказав під час участі в сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Мета будь-якого українця – відновити нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Я розумію, що неможливо все й одразу. Спочатку треба зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім уже діятиме дипломатія", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що першим етапом у цій війні було зупинення Росії та її просування.

"Другий етап – зробити так, щоб Росія максимально відійшла з нашої території. Третій етап – максимально відновити територіальну цілісність", – пояснив він.

Як зауважив президент, там, де можна відновити територіальну цілісність завдяки діалогу, Україна робитиме все можливе, але лише як рівноправний партнер.

"Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно. І все-таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міць, перейти на дипломатичний шлях. Тому що будь-яка війна закінчується дипломатією", – переконаний президент.

Також Зеленський наголосив, що головною запорукою перемоги є впевненість в українських людях і Збройних Силах України.

"І ми не відступаємо. Тобто на сьогодні це вже новий етап. Десь, на якихось територіях ми стоїмо, заблоковані російськими військовими й технікою. Там ми чекаємо на відповідну техніку, щоб вона з’явилася з нашого боку, і ми могли тиснути й просуватися вперед. А на деяких територіях ми просуваємося вперед", – розповів він.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що міжнародні компанії повинні повністю піти з російського ринку. Вони грають одну з ключових ролей в ізоляції РФ і, відповідно, допомозі Україні.

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