З Бородянки до Білої Церкви евакуація не відбулася через обстріли.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграіції окупованих територій Ірина Верещук зазначає, що сьогодні з 10 гуманітарних коридорів спрацювало 8.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"З 10 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 8. Всього евакуйовано 6 тисяч 623 людини", - зауважила Верещук.

Щодо Донецької області вона розповіла, що з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 тис. 128 людей, з яких 1 тис. 172 дитини.

Також з міста Мангуш до Бердянська мікроавтобусами було перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати до Запоріжжя автобусами.

Також відбувається робота над організацією транспорту для вивезення маріупольців з Портового, Мелекіного та Нікольського.

У Київській області з села Бервиця до Броварів було евакуйовано 500 людей, з міста Буча до селища Білогородка - 320 людей, з селища Богданівка до Броварів - 1 тис. людей.

Водночас з Бородянки до Білої Церкви евакуація не відбулася через обстріли.

"Автобуси залишаються на маршрутці і зможуть почати евакуацію людей з Бородянки завтра з самого ранку", - зауважила Верещук.

На Луганщині з міста Лисичанськ в місто Бахмут виїхали 160 людей, з міста Сєвєродонецьк у Бахмут - також 160 людей, з міста Рубіжне в Бахмут - 45 людей, з міста Попасна в Бахмут - 310 людей.

"У ці міста також було доставлено гуманітарні вантажі: продукти та медикаменти", - додала міністр.

Вона також наголосила, що окупанти зупинили 14 вантажівок з гуманітарною допомогою для міст Херсонської області. Так, доставка гуманітарних вантажів не відбулася.

"Завтра ми плануємо маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області", - сказала Верещук.

Нагадаємо, Україна звернулася до голови МКЧХ щодо вивезення понад 14 тисяч тіл окупантів. Так, Верещук зазначила, що українська сторона звернулася з тим, щоб він запропонував Росії "виявити повагу до своїх загиблих солдат і почати перемовини, щоб забирати їх з України".

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