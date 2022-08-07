Окупанти намагаються перемогти лише використовуючи свою кількість.

Одна з проблем окупаційної армії РФ полягає в тому, що росіяни недостатньо кмітливі. На полі бою вони використовують лише свою перевагу у чисельності.

Про це військовий експерт, полковник Глен Грант сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На півдні росіяни побоюються контратаки. Тому вони перекидають піхоту зі сходу на південь, адже це єдиний ресурс. Єдиною відповіддю росіян залишається артилерія та ведення війни у стилі монгольської орди чи орків. Якщо вони хочуть стримати українські війська в районі Херсона, то вважають, що повинні завезти туди якомога більше орків і розташувати їх на полі бою", - пояснив він.

За словами Гранта, українським захисникам треба перестати битися з загарбниками віч-на-віч, а обійти їх з тилу.

"Найкращий спосіб перемогти їх - це оточити та створити котли. За такого розвитку подій вони одразу здадуться. У цьому немає сумнівів. Адже це не люди, які воюють за свою країну. Вони воюють за гроші, а ті, хто воює за гроші, зазвичай не хочуть помирати", - додав експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами Гранта, українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід.

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