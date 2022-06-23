Експерт зазначив, що українські військові швидко опановують західну зброю.

Українські військові швидко освоюють нову зброю і отримавши її від західних партнерів, успішно знищують нею окупантів.

Про це заявив у ефірі "Єдиного марафону" у слоті ТСН військовий експерт Дмитро Снігєрьов.

Зокрема, за словами експерта, військові показують своє вправне використання дронів-камікадзе і це може знизити перевагу ворога у озброєнні.

Снігєрьов нагадав, що дрони-камікадзе будуть передані США Україні в рамках пакету військової допомоги, у кількості 700 одиниць.

"Застосування дронів-камікадже, це те, що дозволить ЗСУ знизити паритет важкої бронетехніки, яка наразі є на користь супротивника. На сьогодні цей коефіцієнт 1:7, тобто значна перевага у техніці і артилерії", - пояснив Снігєрьов.

"На озброєнні окупанта залишилися понад тисячі танків і іншого важкого озброєння, тобто 1300 танків вже виведені з ладу, зокрема і завдяки дронам-камікадзе. Є також факти успішного використання, щодо критичної інфраструктури, зокрема і артилерійських складів", - зазначив експерт.

Він додав, що нещодавні знищення військових складів окупантів у містах Красний Луч і Попасна, також стало можливим завдяки координатам від руху супротиву.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня австрійський військовий аналітик Том Купер розповів, що з кожним днем події на фронті біля тимчасово окупованого росіянами Херсону стають все цікавіші. За його інформацією, на цей час українські захисники намагаються вивести останніх росіян з Хрещенівки і Золотої Балки.

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