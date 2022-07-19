За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, до кінця літа "основним військовим театром" буде донецький напрямок.

За останні кілька місяців припинили існування три найбільш боєздатні підрозділи російської армії, але РФ продовжує робити гучні заяви про свої плани в Україні, тому до кінця літа "основним військовим театром" буде донецький напрямок.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Це намагання вийти на лінію укріплень ЗСУ в напрямку Слов'янська і Краматорська", - зазначив він.

За словами експерта, завдяки таким точковим ударам відбулося гальмування наступальних дій російської армії на Сході та на Півдні.

"А на херсонському і харківському напрямку, можна говорити, що окупаційні війська перейшли до пасивної оборони, стримують наступи Збройних сил України. Тому варто говорити, що з отриманням зброї від партнерів, яке вже надійшли до ЗСУ, варто очікувати зміни військового протистояння. Себто контрнаступу українських військових по декількох напрямках вже до кінця літа", - уточнив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розказав, що наступальний потенціал російської армії практично вичерпано. Окупанти переходять на старе радянське озброєння і беруть до своїх лав аби-кого.

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