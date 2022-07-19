За останні кілька місяців припинили існування три найбільш боєздатні підрозділи російської армії, але РФ продовжує робити гучні заяви про свої плани в Україні, тому до кінця літа "основним військовим театром" буде донецький напрямок.
Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Це намагання вийти на лінію укріплень ЗСУ в напрямку Слов'янська і Краматорська", - зазначив він.
За словами експерта, завдяки таким точковим ударам відбулося гальмування наступальних дій російської армії на Сході та на Півдні.
"А на херсонському і харківському напрямку, можна говорити, що окупаційні війська перейшли до пасивної оборони, стримують наступи Збройних сил України. Тому варто говорити, що з отриманням зброї від партнерів, яке вже надійшли до ЗСУ, варто очікувати зміни військового протистояння. Себто контрнаступу українських військових по декількох напрямках вже до кінця літа", - уточнив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розказав, що наступальний потенціал російської армії практично вичерпано. Окупанти переходять на старе радянське озброєння і беруть до своїх лав аби-кого.