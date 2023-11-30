Перекидання деяких ворожих підрозділів з Лиманського напрямку, не вплинуло на зміну тактики дій російської окупаційної армії на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку російська окупаційна армія намагається посилити тиск на північному фланзі. Погіршення погодних умов ускладнює для ворога використання важкого озброєння та техніки на відкритих ділянках, тому здебільшого росіяни тиснуть піхотою.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков.

"На Бахмутському напрямку ворог намагається нас постійно атакувати на північному фланзі, намагається вклинитися між Хромово і Богданівка, не полишає спроб. Він був посилений не так давно 98-ою і 106-ою десантними дивізіями, перекинутими сюди з Лиманського напрямку для активних дій. Якщо взяти південний фланг, то можемо спостерігати, як ворог контратакує Кліщіївку, при чому з різних напрямків. Тут також задіяні, як піхотні підрозділи противника, так і десантні. Також спостерігаємо контратаки на Андріївку. Позиції переходять з рук в руки, дуже динамічно це все відбувається. До того ж, ворог на цьому напрямку почав посилювати свої підрозділи технікою та іншою військовою складовою. Тобто, ворожа артилерія працює 24/7", - акцентував Калашніков.

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Він додав, що перекидання деяких ворожих підрозділів з Лиманського напрямку, не вплинуло на зміну тактики дій російської окупаційної армії на Бахмутському напрямку.

"Тактика дій в них залишилась таж сама - постійні контратаки. Дійсно можемо спостерігати, що кого-кого, а людей вони (росіяни-УНІАН) дійсно не жалкують, їм просто не шкода своїх громадян. Вони просто йдуть і йдуть, ми їх вбиваємо, а вони знову з’являються. І це такий безперервний потік можна сказати. Якщо так дивитися, то в день десь від 10 до 20 контратак на постійній основі",- зазначив Калашніков.

Він зауважив, що Авдіївський напрямок "він більш такий напружений, треба визнати, ворог там більше зусиль докладає". Але й на Бахмутському напрямку російські окупанти також намагаються постійно тиснути, в тому числі, "працювати такими малими групами по 8-10 осіб" під час атак, щоб зупинити просування українських Сил оборони.

"При чому ворог дійсно дуже посилив тиск на наш північний флаг. Південний фланг, само собою він намагається постійно нас контратакувати, щоб ми не змогли перейти залізницю, намагається робити все, щоб зупинити наше просування. А це нам дійсно вдалося. Ми зараз перебуваємо на тих позиціях, які зайняли, постійно відбиваємо ворожі атаки", - підкреслив Калашніков.

Також прес-офіцер 26-ї артбригади розповів, що погіршення погодних умов ускладнює для російських окупаційних військ використання важкого озброєння та техніки, тому для атак росіяни більше задіюють піхоту.

"Погода звичайно впливає на дії ворога, вона нестійка - то сніг, то багнюка. Для важкої техніки це дуже некомфортна погода. Важке озброєння, особливо артилерійське, працює з відстані. Танки він також може використовувати, як вогньову підтримку. Техніку в даному випадку він мало може застосовувати на відкритих ділянках, все ж таки багнюка навкруги. Тому, ворог у більшості своїй задіює піхотні підрозділи, пішим ходом намагається нас контратакувати. Але вогньове ураження триває постійно", - акцентував Калашніков.

Він зазначив, що погіршення погодних умов взагалі ускладнює логістику на фронті, але українські захисники успішно долають всі перешкоди.

"Треба визнати, що така погода вона впливає на логістику як ворога, так і нашу. Тут нікуди не подінешся. Звичайно, техниці важко добиратись безпосередньо до наших позицій. Тим не менше, ми вже навчилися долати ці труднощі і все працює. Все що нам необхідно, все доставляється", - резюмував Калашніков.

Війна в Україні - ситуація на фронті

30 листопада у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Зазначається, що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають російські окупаційній армії втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. За даними Генштаба ЗСУ, втрати РФ у війні проти України становлять орієнтовно 328 760 окупантів.

Днями прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Дашкевича Олег Калашніков розповідав про божевільну тактику російських окупантів під Бахмутом. Він зазначав, що оскаженілий ворог постійно задіює артилерію і скидає фугасні бомби, але попри все Сили оборони України утримують зайняті позиції та проводять штурмові дії.

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