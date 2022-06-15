Бронетранспортери планують ще використовувати у бойових цілях.

Військову техніку часів минулих воєн з колишнього парку Слави у Тернополі передадуть військовим.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської міської ради, відповідне рішення сьогодні ухвалив міськвиконком.

В документі сказано, що зроблено це у зв’язку з вторгненням Російської Федерації на територію України та, враховуючи звернення однієї із військових частин.

Відтак, виконком надав дозвіл КП "Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя", як балансоутримувачу, безоплатно передати на баланс військової частини військову техніку, яка розташована біля входу у Старий парк, який у 1971-1991 роках офіційно називався парком Слави.

"Йдеться, зокрема, про бронетранспортер БТР–60П, БРДМ та гармату. Військова частина запросила цю техніку для своїх потреб, адже бронемашини можуть бути реконструйовані та приведені до боєздатного стану. А гармату військові зможуть використовувати в якості муляжу для прицілу на полігонах", – прокоментував рішення міськвиконкому міський голова Сергій Надал.

Наразі у Тернополі комісія при міській раді вивчає проектні пропозиції, подані на конкурс реконструкції Старого парку. Загалом у Тернопільську міську раду надійшло 13 ескіз-ідей в текстовій та графічній формах.

До цього тернополяни підписали петицію щодо демонтажу меморіалів солдатам радянської армії у Старому парку та їх перепоховання на цвинтарі. Також жителі міста виступають за демонтаж конструкції "Вічний вогонь" на так званому пагорбі Слави у Старому парку.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року міськвиконком уже ухвалював рішення передати військовим два БТР з парку. Тоді Надал пояснював, що з відповідним проханням звернувся командир батальйону "Січ". Чому це рішення виконкому так і не виконали, в міській раді не пояснили.

Відремонтувати БТР та БРДМ, а також встановити на них необхідне озброєння, у батальйоні мали самостійно.

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