Більшість місцевих жителів переглянули свою позицію щодо української армії.

Жителі тимчасово окупованих територій Донбасу вже зрозуміли, на що здатна Росія, тому більшість з них переглянула свою позицію щодо України.

Про це заявив військовий експерт Влад Волошин в інтерв'ю OBOZREVATEL.

На його переконання, Донбас буде важко деокупувати, але опір населення навряд чи буде масштабним явищем.

"Багато хто вже переглянув своє ставлення до української армії. А коли люди побачили, що між пуском ракети та вибухом проходить 2 секунди, багато хто прозріває. Але визволення Донбасу не буде легким, тому що за вісім років війни там збудовано серйозну систему укріплень, на певних ділянках там зосереджено багато сил і засобів. Але я впевнений, що місцеве населення буде налаштоване щонайменше нейтрально або навіть сприятиме Збройним силам України у звільненні цих територій. За вісім років багато хто "наївся" Росією. "Наїлись" більше, ніж по горло", - зазначив експерт.

Волошин додав, що ситуація у Криму трохи інша, оскільки існує низка нюансів. Жителі півострова переконані, що РФ може дати їм тільки те, що вкрала в України. Наприклад, херсонські огірки, дніпровську воду та зерно з інших захоплених територій.

Як повідомляв УНІАН, раеніше Волошин заявив, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін вдає із себе "воєначальника та стратега", заявляючи про те, що "Київ перейшов усі межі" та обстрілює Донецьк. Однак Кремль, ймовірно, дуже скоро змінить "керівництво республік".

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